2 órája

Feol Podcast: Versbe szedett város – Székesfehérvár új élménye

Címkék#feol podcast#Lehner Zsolt#Dr Wilhelm Ottó#vers

Székesfehérvár ismét különleges módon hozza közelebb történelmét és nevezetességeit a helyiekhez és a turistákhoz.

Silye Sándor
Feol Podcast: Versbe szedett város – Székesfehérvár új élménye

Fotó: ÖKK / Simon Erika

A Városházán bemutatott új kezdeményezésnek köszönhetően mostantól nemcsak látni, hanem hallani is lehet a város szobrainak, épületeinek történetét – méghozzá versbe szedve. A podcastban Lehner Zsolt alpolgármester, Szegő Krisztina, a Tourinform vezetője, valamint dr. Wilhelm Ottó gyermekgyógyász, a versek szerzője mesélnek arról, hogyan lett a városból költészettel átszőtt élménytér.

 

