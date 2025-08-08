Feol podcast
Feol Podcast: Versbe szedett város – Székesfehérvár új élménye
Székesfehérvár ismét különleges módon hozza közelebb történelmét és nevezetességeit a helyiekhez és a turistákhoz.
Fotó: ÖKK / Simon Erika
A Városházán bemutatott új kezdeményezésnek köszönhetően mostantól nemcsak látni, hanem hallani is lehet a város szobrainak, épületeinek történetét – méghozzá versbe szedve. A podcastban Lehner Zsolt alpolgármester, Szegő Krisztina, a Tourinform vezetője, valamint dr. Wilhelm Ottó gyermekgyógyász, a versek szerzője mesélnek arról, hogyan lett a városból költészettel átszőtt élménytér.
2025.07.08. 20:30
Egyedülálló turisztikai fejlesztés Székesfehérváron
