Fehérvári séta szombat reggel

És fák, fák mindenütt. Dús lombjuk alatt megyek tovább. Szomorúan látom a hajdani Tüdőgondozó félbemaradt felújítását. Évek óta semmi változás. Ám a Jávor Ottó tér és park csupa felüdülés! Eszembe jut a névadó: az éppen 100 éve született, Fehérvárhoz oly sok szállal kötődő tanár és prózaíró. Harminc éve ment el közülünk, tőle vettem át a Vörösmarty Társaság vezetését. Szinte minden írása kedves városához kötődött, miként jeles kortársáé, Sobor Antalé is. És persze eszembe jut a szintén 100 éve született barátja, tanártársa, az életművét legjobban ismerő Mohácsy Károly is. Tanulmányokat írt Jávor Ottó műveiről, kár, hogy monográfiára nem futotta szellemi erejéből. Ő persze legendás tankönyvszerző is volt. Még néhány éve az ő könyveit használtuk a Gorsium-iskolában.

Aztán az Országzászló térhez érek. Itt is, fák, virágok, fények. Pompázik az új Virágóra. Látszik, hogy óvó kezek vigyázzák. Aztán a Fő utca, virágok özönével. A teraszokon még nincs vendég, itt is, ott is fertőtlenítik a lányok az asztalokat. Egy percre megállok a 2025 éve született Vörösmarty Mihály szép emlékdomborművénél. Századik születésnapján veje, Széll Kálmán miniszterelnök avatta.

Aztán befordulok a 200 éve született Jókai Mórról elnevezett utcába. Megérkeztem.