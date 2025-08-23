Elmúló nyári nappalok

Észrevették, hogy a reggelek már másképp indulnak? A nap nem siet annyira, lassabban bukkan elő, esténként pedig hamarabb sötétedik. A nyár szép lassan elköszön, de azért még nem ment el teljesen, van még velünk néhány meleg nap, egy-egy napsütéses délután emlékeztet arra, hogy nemrég még javában tartott a vakáció. A fák is jelzik a változást. A zöld levelek közé egyre több sárga és barnás árnyalat keveredik, mintha apró jelzőtáblák mutatnák, hogy közeledik az ősz.

Nyári naplemente Vincent van Gogh stílusában

Fotó: Kelemen Kornél / ChatGPT

Ez az átmenet különleges időszak. Nem kell sajnálni, hogy rövidülnek a nappalok, inkább érdemes kihasználni a hátralévő világos órákat. Egy esti séta a parkban, egy teraszon elfogyasztott tea, az utolsó még igazán jóleső fagylaltok, vagy csak egy nyitott ablak mellett eltöltött pár perc is sokat adhat. Ilyenkor jó egy kicsit lelassulni, figyelni a változó természetet, és közben erőt gyűjteni az előttünk álló hónapokra, az őszi és téli megpróbáltatásokra. A nyár utolsó napjai olyanok, mint egy fényképalbum utolsó lapjai: jólesik bennük időzni, hogy később is legyen miből emlékezni.