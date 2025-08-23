augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye!

2 órája

Elmúló nyári nappalok

Címkék#elmúlás#Jó reggelt, Fejér vármegye!#nyári nap

Kelemen Kornél

Észrevették, hogy a reggelek már másképp indulnak? A nap nem siet annyira, lassabban bukkan elő, esténként pedig hamarabb sötétedik. A nyár szép lassan elköszön, de azért még nem ment el teljesen, van még velünk néhány meleg nap, egy-egy napsütéses délután emlékeztet arra, hogy nemrég még javában tartott a vakáció. A fák is jelzik a változást. A zöld levelek közé egyre több sárga és barnás árnyalat keveredik, mintha apró jelzőtáblák mutatnák, hogy közeledik az ősz. 

Nyári naplemente Vincent van Gogh stílusában
Fotó: Kelemen Kornél / ChatGPT

Ez az átmenet különleges időszak. Nem kell sajnálni, hogy rövidülnek a nappalok, inkább érdemes kihasználni a hátralévő világos órákat. Egy esti séta a parkban, egy teraszon elfogyasztott tea, az utolsó még igazán jóleső fagylaltok, vagy csak egy nyitott ablak mellett eltöltött pár perc is sokat adhat. Ilyenkor jó egy kicsit lelassulni, figyelni a változó természetet, és közben erőt gyűjteni az előttünk álló hónapokra, az őszi és téli megpróbáltatásokra. A nyár utolsó napjai olyanok, mint egy fényképalbum utolsó lapjai: jólesik bennük időzni, hogy később is legyen miből emlékezni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu