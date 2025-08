Közösségépítés a mézédes dinnye jegyében, már hetedszerre!

A Cece környéki földek adottságai és a termelők szaktudása teszi lehetővé, hogy évről évre olyan dinnye kerüljön a piacokra, amit méltán nevezhetünk „mézédesnek”. A földeken végzett áldozatos munka mellett a rendezvény mögött álló szervezők is kitettek magukért: a művelődési ház udvara ünnepi díszbe öltözött, a sátor alatt színes programok, helyi termelők portékái és dinnyekóstolók várták a látogatókat.

Dinnye és a színpadi műsorok voltak a főszerepben az eseményen!

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Dinnye és búza!

A színpadon egész nap váltották egymást a zenés és táncos produkciók, miközben a közönség a pihenés mellett betekintést nyerhetett a helyi mezőgazdaság értékeibe is. A rendezvényen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki méltatta a gazdák kitartását, és kiemelte a helyi közösségek összefogását. Az esemény keretében rövid megemlékezést tartottak a „Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem” programról is, amely idén Fejér vármegyei búzaösszeöntéssel egészült ki.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Cecei Dinnyenap ma már nem csupán mezőgazdasági rendezvény, hanem valódi közösségi ünnep. A cecei mézédes dinnye pedig nemcsak finomság, hanem egy olyan érték, amely mögött emberek százainak munkája és összefogása áll.