A hat legkedveltebb Damniczki-fagyi egyike

Óriáskirályaink takarásából lépett elő a napsütötte belvárosban Hager Ritta, aki fiával közösen azért is érkezett a Fő utcába, hogy megkóstolja Damniczki Balázs legújabb remekművét.

Koccintás: Hager Ritta és Damniczki Balázs a Via Lucis nevű fagylalttal

Fotó: Fehér Gábor

– A csokival nem lehet melléfogni, így egyértelmű volt, hogy az lesz az egyik alapanyagunk, kedvezve a kiállítás látogatóinak. Megtudtam, hogy a művésznő kedvence a Tokaji aszú, így a mazsolával együtt az is került a fagylaltba – mesélte a cukrászmester. Amikor a fagyi alkoholtartalmáról kérdeztük, gyors fejszámolásba kezdett: 7 kilogramm csokoládéfagyiba körülbelül 6-700 gramm mazsola kerül, ez utóbbi pedig fel is szívja mind a 7 deciliter Tokajit. A fagylalt alkoholtartalma tehát körülbelül 1,5 százalék.

S hogy mindez mennyire népszerű?

– Az esetek 95 százalékában komoly visszajelzést nem kapunk, mert miután a vendégek kézhez kapják a fagylaltot, elsétálnak vele. Viszont azt látjuk, hogy szépen fogy. Negyvenféle fagyi kapható a pultban, az első hat között szerepel a Via Lucis. Úgy, hogy egy vaníliát, egy csokit vagy egy vörösboros málnát kellene leköröznie – tudtuk meg Damniczki Balázstól. A további nyers számadatokat tekintve: 25 kilogramm lefőzött fagyi hat tégelyt takar, amely a Via Lucis esetében 2-3 nap alatt el is fogy.

Hager Ritta textilművész köszönetképpen ajándékkal is készült

Fotó: Fehér Gábor

Damniczki-alkotás a készlet erejéig

A hűsítő édesség szeptember 7-ig, a kapcsolódó Via Lucis – Belső fény című kiállítás zárónapjáig kapható lesz a cukrászdában. (A tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban kapott helyet.)

Hager Rittának tetszett a végeredmény; mint mondta, a nagy kedvenc Tokaji is kellemesen kiérezhető a fagylaltból. Köszönetképpen egy, a munkáit bemutató könyvvel lepte meg a fehérvári cukrászmestert, majd pedig a rendhagyó tárlatvezetésre indult.