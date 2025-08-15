augusztus 15., péntek

Mária névnap

25°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hager Ritta művésznő is megkóstolta

1 órája

A hat legkedveltebb Damniczki-fagyi egyike

Címkék#Hager Ritta#Via Lucis#Belső fény#fagylalt#Damniczki Balázs

Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb fagylaltja a művészet és a gasztronómia összefonódásából született meg. A Via Lucis (Belső fény) nevű Damniczki-költeményt Hager Ritta többszörösen kitüntetett magyar textilművész azonos című tárlata ihlette – s pénteken a 94 éves művésznő is megkóstolta azt.

Szanyi-Nagy Judit

Óriáskirályaink takarásából lépett elő a napsütötte belvárosban Hager Ritta, aki fiával közösen azért is érkezett a Fő utcába, hogy megkóstolja Damniczki Balázs legújabb remekművét

Koccintás: Hager Ritta és Damniczki Balázs a Via Lucis nevű fagylalttal
Koccintás: Hager Ritta és Damniczki Balázs a Via Lucis nevű fagylalttal
Fotó: Fehér Gábor

– A csokival nem lehet melléfogni, így egyértelmű volt, hogy az lesz az egyik alapanyagunk, kedvezve a kiállítás látogatóinak. Megtudtam, hogy a művésznő kedvence a Tokaji aszú, így a mazsolával együtt az is került a fagylaltba – mesélte a cukrászmester. Amikor a fagyi alkoholtartalmáról kérdeztük, gyors fejszámolásba kezdett: 7 kilogramm csokoládéfagyiba körülbelül 6-700 gramm mazsola kerül, ez utóbbi pedig fel is szívja mind a 7 deciliter Tokajit. A fagylalt alkoholtartalma tehát körülbelül 1,5 százalék.

S hogy mindez mennyire népszerű?

– Az esetek 95 százalékában komoly visszajelzést nem kapunk, mert miután a vendégek kézhez kapják a fagylaltot, elsétálnak vele. Viszont azt látjuk, hogy szépen fogy. Negyvenféle fagyi kapható a pultban, az első hat között szerepel a Via Lucis. Úgy, hogy egy vaníliát, egy csokit vagy egy vörösboros málnát kellene leköröznie – tudtuk meg Damniczki Balázstól. A további nyers számadatokat tekintve: 25 kilogramm lefőzött fagyi hat tégelyt takar, amely a Via Lucis esetében 2-3 nap alatt el is fogy.

Hager Ritta textilművész köszönetképpen ajándékkal is készült
Fotó: Fehér Gábor

Damniczki-alkotás a készlet erejéig

A hűsítő édesség szeptember 7-ig, a kapcsolódó Via Lucis – Belső fény című kiállítás zárónapjáig kapható lesz a cukrászdában. (A tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban kapott helyet.) 

Hager Rittának tetszett a végeredmény; mint mondta, a nagy kedvenc Tokaji is kellemesen kiérezhető a fagylaltból. Köszönetképpen egy, a munkáit bemutató könyvvel lepte meg a fehérvári cukrászmestert, majd pedig a rendhagyó tárlatvezetésre indult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu