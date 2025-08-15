1 órája
A hat legkedveltebb Damniczki-fagyi egyike
Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb fagylaltja a művészet és a gasztronómia összefonódásából született meg. A Via Lucis (Belső fény) nevű Damniczki-költeményt Hager Ritta többszörösen kitüntetett magyar textilművész azonos című tárlata ihlette – s pénteken a 94 éves művésznő is megkóstolta azt.
Óriáskirályaink takarásából lépett elő a napsütötte belvárosban Hager Ritta, aki fiával közösen azért is érkezett a Fő utcába, hogy megkóstolja Damniczki Balázs legújabb remekművét.
– A csokival nem lehet melléfogni, így egyértelmű volt, hogy az lesz az egyik alapanyagunk, kedvezve a kiállítás látogatóinak. Megtudtam, hogy a művésznő kedvence a Tokaji aszú, így a mazsolával együtt az is került a fagylaltba – mesélte a cukrászmester. Amikor a fagyi alkoholtartalmáról kérdeztük, gyors fejszámolásba kezdett: 7 kilogramm csokoládéfagyiba körülbelül 6-700 gramm mazsola kerül, ez utóbbi pedig fel is szívja mind a 7 deciliter Tokajit. A fagylalt alkoholtartalma tehát körülbelül 1,5 százalék.
S hogy mindez mennyire népszerű?
– Az esetek 95 százalékában komoly visszajelzést nem kapunk, mert miután a vendégek kézhez kapják a fagylaltot, elsétálnak vele. Viszont azt látjuk, hogy szépen fogy. Negyvenféle fagyi kapható a pultban, az első hat között szerepel a Via Lucis. Úgy, hogy egy vaníliát, egy csokit vagy egy vörösboros málnát kellene leköröznie – tudtuk meg Damniczki Balázstól. A további nyers számadatokat tekintve: 25 kilogramm lefőzött fagyi hat tégelyt takar, amely a Via Lucis esetében 2-3 nap alatt el is fogy.
Damniczki-alkotás a készlet erejéig
A hűsítő édesség szeptember 7-ig, a kapcsolódó Via Lucis – Belső fény című kiállítás zárónapjáig kapható lesz a cukrászdában. (A tárlat a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban kapott helyet.)
Hager Rittának tetszett a végeredmény; mint mondta, a nagy kedvenc Tokaji is kellemesen kiérezhető a fagylaltból. Köszönetképpen egy, a munkáit bemutató könyvvel lepte meg a fehérvári cukrászmestert, majd pedig a rendhagyó tárlatvezetésre indult.