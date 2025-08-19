Feol podcast
44 perce
Beszélgetés Karácsony Jánossal és Bérces Viktorral
Forrás: velenceturizmus.hu
Véget ért a Katonai Emlékpark Pákozd nyári rendezvénysorozata. Pákozdon és egy alkalommal Székesfehérváron hat estén keresztül kényeztették a zene és az irodalom barátokat. A sorozatot a Karácsony János (LGT) és Bérces Viktor zongorista duó műsorával zárták. A két zenésszel Silye Sándor beszélgetett.
