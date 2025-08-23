Országos siker kapujában Fehérvár büszkesége

Az Év Kiállítása 2025 címért szállt versenybe a Szent István Király Múzeum (SZIKM) az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítása. A Pulszky Társaság 2025-ben is meghirdette Az Év Kiállítása pályázatot, melyre 18 érvényes pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok értékelését, a kiválasztási folyamatot idén is 9 tagú bizottság végzi.

Az Év Kiállítása lehet a székesfehérvári tárlat

Fotó: Nagy Norbert / Feol-archív

A bírálóbizottság döntése nyomán 14 kiállítás nyerte el Az Év Kiállítása 2025 Jelötje címet, köztük a Szent István Király Múzeum Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című tárlatával. A két fődíjon kívül a zsűri öt különdíjat is koszthat majd: a legtalálóbb cím, a legjobb látvány, a legjobb bemutatkozó videó, a legjobb eredeti mondanivaló, a fenntarthatósági és állományvédelmi szempontokat legjobban tükröző kiállítás.