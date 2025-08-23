2 órája
Országos siker kapujában Fehérvár büszkesége
Az ország legjobbja lehet a Szent István Király Múzeum tárlata. Az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás már bekerült a döntősök közé, s minden esélye megvan rá, hogy elnyerje a fődíjat vagy az öt különdíj egyikét.
Forrás: Feol archív
Az Év Kiállítása 2025 címért szállt versenybe a Szent István Király Múzeum (SZIKM) az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítása. A Pulszky Társaság 2025-ben is meghirdette Az Év Kiállítása pályázatot, melyre 18 érvényes pályázat érkezett. A beérkezett pályázatok értékelését, a kiválasztási folyamatot idén is 9 tagú bizottság végzi.
Az Év Kiállítása lehet a SZIKM tárlata
A bírálóbizottság döntése nyomán 14 kiállítás nyerte el Az Év Kiállítása 2025 Jelötje címet, köztük a Szent István Király Múzeum Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című tárlatával. A két fődíjon kívül a zsűri öt különdíjat is koszthat majd: a legtalálóbb cím, a legjobb látvány, a legjobb bemutatkozó videó, a legjobb eredeti mondanivaló, a fenntarthatósági és állományvédelmi szempontokat legjobban tükröző kiállítás.
Örömteli bejelentést tett a múzeum
A szakmai konferenciával egybekötött díjátadót október 21-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezi a Pulszky Társaság. A jelölti címet elnyert kiállításokat cikksorozatban mutatja be a Magyar Múzeumok Online – írja a Magyarmúzeumok.hu oldal.
Frissen Fejérből
- Újabb fejlemény a kéthetes gyermekét megölő nő ügyében
- Kaszás Attila-díjra jelölték a Vörösmarty Színház egykori kiváló színésznőjét
- Tuti tippek a házi kenyérsütéshez és tároláshoz
- Pohárban a múlt és jövő: borlovagavatás ünnepi hangulatban (galéria, videó)
- Minden, amire érdemes figyelni mielőtt útnak indultok: ünnepi nyitvatartások és menetrend