augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy László líramodelljéről, kép- és portréverseiről

2 órája

Az emlékülésen a költő és felesége, Szécsi Margit kapcsolata is téma lesz

Címkék#irodalomtörténész#Vörösmarty Társaság#Élet és Irodalom#Cser-Palkovics András

A XX. század második felének egyik legjelentősebb lírikusára, Nagy Lászlóra emlékeznek egy augusztus 26-ai rendezvényen a székesfehérvári Városházán. A költőről, műfordítóról négy előadó beszél majd különféle megközelítésből.

Bokros Judit

Ha leírom ezt a két sort: 

S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!,

akkor talán még mindig nagyon sokaknak lesz ismerős, hiszen ez az egyik legtöbbször idézett, újrafelhasznált sor Nagy László „Ki viszi át a Szerelmet” című verséből. Az 1925. július 17-én Felsőiszkázon született költő centenáriumát ünnepeljük idén, országszerte számos rendezvénnyel. Ezek sorába illeszkedik a Székesfehérváron augusztus 26-án 17 órakor kezdődő Nagy László-emlékülés, amelynek közönsége áttekintést kap a költő, műfordító életéről, munkásságáról.

A paraszti származású Nagy Lászlót ugyan a legtöbben költőként tartják számon, de fontos megemlíteni, hogy a képzőművészetben is tehetséges volt, ebben az irányban kezdett továbbtanulni az egyetemen. Később járt magyar-irodalomszociológia-filozófia és orosz szakra is, ám egy írói ösztöndíj miatt fiatalon Bulgáriába utazott, ahol elkötelezte magát a bolgár nyelv fordítása mellett. Hazatérve vette feleségül Szécsi Margit költőt – kapcsolatuk a mai napig legendás. Nagy László a „Kisdobos” szerkesztőségi munkatársaként kezdett dolgozni, majd az „Élet és Irodalom” képszerkesztője és főmunkatársa lett. Közben foglalkozott műfordítással, verseket, prózát írt, nevéhez számos kötet fűződik. A József Attila-díjat háromszor kapta meg, Radnóti-díjas és a Kossuth-díjat is elnyerte. Műfordítói munkásságát a Sztrugai Nemzetközi Költőfesztivál aranykoszorújával jutalmazták. Lírájára kezdetben a tiszta, naiv, népies hang volt a jellemző, később azonban drámaibb hosszú verseket írt.

A Városháza dísztermébe szervezett ülésen Cser-Palkovics András polgármester köszöntője után először a Vörösmarty Társaság elnöke, Sebők Melinda irodalomtörténész beszél Nagy László portréverseiről. Őt Bakonyi István irodalomtörténész követi, aki a költő és Szécsi Margit kapcsolatát mutatja be. Petőcz András író, költő Nagy László képverseivel, valamint azoknak a nyolcvanas évek új költészeti törekvéseire tett hatásával foglalkozik. Gellén-Miklós Gábor költő, magyartanár a Nagy László-i líramodellről értekezik a kortárs magyar költészet horizontján. A műsorban közreműködik Szarvas József Kossuth-díjas színművész.

(Az esemény szervezői: a székesfehérvári önkormányzat, a Vörösmarty Társaság, a Csoóri Sándor Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Vármegyei Tagozata, a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Csoportja, az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportja.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu