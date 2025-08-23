Az emlékülésen a költő és felesége, Szécsi Margit kapcsolata is téma lesz

Ha leírom ezt a két sort:

S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!,

akkor talán még mindig nagyon sokaknak lesz ismerős, hiszen ez az egyik legtöbbször idézett, újrafelhasznált sor Nagy László „Ki viszi át a Szerelmet” című verséből. Az 1925. július 17-én Felsőiszkázon született költő centenáriumát ünnepeljük idén, országszerte számos rendezvénnyel. Ezek sorába illeszkedik a Székesfehérváron augusztus 26-án 17 órakor kezdődő Nagy László-emlékülés, amelynek közönsége áttekintést kap a költő, műfordító életéről, munkásságáról.

A paraszti származású Nagy Lászlót ugyan a legtöbben költőként tartják számon, de fontos megemlíteni, hogy a képzőművészetben is tehetséges volt, ebben az irányban kezdett továbbtanulni az egyetemen. Később járt magyar-irodalomszociológia-filozófia és orosz szakra is, ám egy írói ösztöndíj miatt fiatalon Bulgáriába utazott, ahol elkötelezte magát a bolgár nyelv fordítása mellett. Hazatérve vette feleségül Szécsi Margit költőt – kapcsolatuk a mai napig legendás. Nagy László a „Kisdobos” szerkesztőségi munkatársaként kezdett dolgozni, majd az „Élet és Irodalom” képszerkesztője és főmunkatársa lett. Közben foglalkozott műfordítással, verseket, prózát írt, nevéhez számos kötet fűződik. A József Attila-díjat háromszor kapta meg, Radnóti-díjas és a Kossuth-díjat is elnyerte. Műfordítói munkásságát a Sztrugai Nemzetközi Költőfesztivál aranykoszorújával jutalmazták. Lírájára kezdetben a tiszta, naiv, népies hang volt a jellemző, később azonban drámaibb hosszú verseket írt.

A Városháza dísztermébe szervezett ülésen Cser-Palkovics András polgármester köszöntője után először a Vörösmarty Társaság elnöke, Sebők Melinda irodalomtörténész beszél Nagy László portréverseiről. Őt Bakonyi István irodalomtörténész követi, aki a költő és Szécsi Margit kapcsolatát mutatja be. Petőcz András író, költő Nagy László képverseivel, valamint azoknak a nyolcvanas évek új költészeti törekvéseire tett hatásával foglalkozik. Gellén-Miklós Gábor költő, magyartanár a Nagy László-i líramodellről értekezik a kortárs magyar költészet horizontján. A műsorban közreműködik Szarvas József Kossuth-díjas színművész.