Történelmi dráma az Aranybulla-emlékműnél (galéria)

A kiátkozott város az első Anjou uralkodó, Károly Róbert trónra kerülésének kalandos történetét, valamint az egykori székes főváros és a király kapcsolatát mutatja be. A történet az utolsó Árpád-házi király, III. András 1301-es halálát követő tízéves időszakot – az interregnum időszakát – járja körül. Az előadás központi figurája nem a király, hanem egy városatya, aki a korabeli Székesfehérvár elöljárójaként komoly stratégiai döntést kényszerül meghozni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A darabot a Vörösmarty Színház művészei és a Kárpát-medencei Színjátszó Tábor fiataljai közösen állították színpadra. A kiátkozott város című történelmi drámát Szikora János írta és rendezte – írja az ÖKK, amelynek a rendező a darabbal akpcsolatban arról is beszélt, hogy miért tekinti az idei évet rendhagyónak. Mint fogalmazott, „talán még egyetlen szertartásjátékban sem volt annyi kifejezetten színészi, ráadásul szöveges színészi feladata a fiataloknak. Ez egy kicsit megbonyolította a helyzetet, de mindenesetre az első próbanaptól kezdve párhuzamosan próbáltunk, én a színészekkel, Lőrincz Zsuzsa a gyerekekkel, és aztán egy előkészítő munka után találkozott a két társaság egyszerre. Ez a metodika azt segítette, hogy nagyon gyorsan és nagyon intenzíven tudtunk dolgozni”.