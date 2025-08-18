augusztus 18., hétfő

Történelmi dráma az Aranybulla-emlékműnél (galéria)

Címkék#Szikora János#Károly Róbert#III András#A kiátkozott város#színház#vörösmarty színház

A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozat részeként láthatta a közönség vasárnap este Szikora János rendezésében A kiátkozott város című történelmi drámát az Aranybulla-emlékműnél. A darab a Károly Róbert trónrakerülését megelőző időszak viszontagságos évtizedét mutatja be. A kiátkozott várost a Vörösmarty Színház színészei és a Kárpát-medencei Színjátszó Tábor fiataljai közösen állították színpadra.

Feol.hu
Történelmi dráma az Aranybulla-emlékműnél (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kiátkozott város az első Anjou uralkodó, Károly Róbert trónra kerülésének kalandos történetét, valamint az egykori székes főváros és a király kapcsolatát mutatja be. A történet az utolsó Árpád-házi király, III. András 1301-es halálát követő tízéves időszakot – az interregnum időszakát – járja körül. Az előadás központi figurája nem a király, hanem egy városatya, aki a korabeli Székesfehérvár elöljárójaként komoly stratégiai döntést kényszerül meghozni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A darabot a Vörösmarty Színház művészei és a Kárpát-medencei Színjátszó Tábor fiataljai közösen állították színpadra. A kiátkozott város című történelmi drámát Szikora János írta és rendezte – írja az ÖKK, amelynek a rendező a darabbal akpcsolatban arról is beszélt, hogy miért tekinti az idei évet rendhagyónak. Mint fogalmazott, „talán még egyetlen szertartásjátékban sem volt annyi kifejezetten színészi, ráadásul szöveges színészi feladata a fiataloknak. Ez egy kicsit megbonyolította a helyzetet, de mindenesetre az első próbanaptól kezdve párhuzamosan próbáltunk, én a színészekkel, Lőrincz Zsuzsa a gyerekekkel, és aztán egy előkészítő munka után találkozott a két társaság egyszerre. Ez a metodika azt segítette, hogy nagyon gyorsan és nagyon intenzíven tudtunk dolgozni”.

Bemutatták A kiátkozott város című történelmi drámát

Fotók: Fehér Gábor/ FMH

 

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
