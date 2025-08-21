1 órája
A dicső és viszontagságos múlt kapcsol össze mindannyiunkat
A rendszerváltás óta hivatalosan is a József nádor kastélykert kápolnájában tart ünnepi szentmisét augusztus 20-án a község, a Habsburg-leszármazottak részvételével. A család nevében Habsburg-Lotharingiai József Albert beszélt, magyarul. Ez is tradíció a jeles alkalommal.
Lendvai Sándor református lelkész
Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap
Hosszú éveken át megjelentek az augusztus 20-iki ünnepségen és szentmisén azok a Habsburg nádori leszármazottak, akiknek helyben az utolsó nemzedéke tagjai 1945-ben kisgyermekként hagyták el a helyet. A falu jó emlékezetében tartotta a Habsburgok magyar ágának nevezett József főhercegi generációkat, s az 1989-es rendszerváltozással immár nem volt akadálya a találkozásoknak. Sajnos, a testvérek közül többen elhunytak az utóbbi években, Mihály és Géza főhercegek azonban még őrzik a régi emlékeket, s ha tehetik, eljönnek Alcsútdobozra.
Habsburg-leszármazottak szentmiséje Alcsútdobozon
Mihály főherceg alapítványt tett, támogatja a József Nádor Általános Iskolát, ékesen beszél magyarul, Budapesten él és az idén már többször is látogatást tett a faluban. Legutóbb Géza testvérével látták őt „hétköznapi emberként” a helyi boltban, ekkor tartottak születésnapot a família több tagjával itt, Magyarországon. Az alcsútdobozi temetőben nyugszanak többen, amit maguk kértek, hogy így legyen. Habsburg-Lotharingiai József főherceg, az alapító nádor egyenesági leszármazottai az utóbbi évtizedekben amolyan félhivatalos módon és a hagyományok alapján kijelölik azt a személyt maguk közül, aki Alcsúton is képviseli a családot, a jogfolytonosságot. A főhercegi megszólítás számukra a tisztelet jegyében hangzik el, szerény, barátságos mindegyikük, bármilyen nagy történelmi múlt tapad nevükhöz Alcsúton, Budapesten, Magyarországon, s a környező, egykori Monarchia-beli országokban. Az elhallgatás évtizedei után tárulnak fel mára a pozitív emlékezet kapui.
Az idén Habsburg József Károly volt a fővendég, néhai József Árpád fia, aki még gyermekként lakott a háború után elpusztított kastélyban. Károly fiai, József Albert és Pál, valamint a két fiú édesanyja, Margarethe is velük tartott. Valamennyi nádori utód első keresztneve a József, ez is szokás a leszármazás folytonossága kapcsán. Az idei augusztus 20-iki ünnepségen Károly idősebbik fia, József Albert mondott beszédet - ő már korábban is bemutatkozott a helyiek előtt. Magyarországon él, s magyarul is kiválóan beszél, tudatosan ápolja elei hagyatékát. Emelkedett hangvételű beszédében előrebocsátotta: öröm visszatérnie ide, ahol nagyapja élt, s a pusztulás elől megmenekült kápolnába, mintegy szimbolikus helyszínre belépnie. Szent István méltatásában eredeti megállapítást tett, mondván, nem az a szent, aki hibátlan életet él, hanem aki a jót szolgálja, törekszik a népe sorsának jobbítására, következetesen küzd fontos célok megvalósításában vezetőként. Első királyunk ezer év után is példát mutat a nemzedékek sorának, Szent István inspirációt ad mindannyiunknak akár kicsi, akár nagy feladataink elérésében, mondta.
Jére Csaba polgármester a független és szabad Magyarország mellett tett hitet, Szent István érdemeként az államalapítás mellett a megmaradás tényét emelte ki a viszontagságos történelmi idők csapásai közepette. Mészáros János Elek, a falu szülötte, díszpolgára, Simándy-díjas magánénekes ezúttal is magasra repítette az közönség hangulatát. Horváth Péter, Latinovits-díjas versmondó Dsida Jenő Psalmus Hungaricusának drámai sorai példázták a tragikus magyar sors fájdalmát. A napfényes park szívében álló kis kápolna ünnepi békéje azt sugallta, amit újra és újra megtapasztalhatunk: élünk, túléltünk, s együtt vagyunk. A szentmisét Burbela Gergely főplébános és Varga János káplán szolgáltatták, elgondolkodtató prédikációikkal. A megkeresztelkedett Vajk-István király-Szent István egy személyben alapozta meg eleink és utódaink sorsát is reményeink szerint, hangsúlyozták. Lendvai Sándor református lelkész a keresztény magyar mivoltunkat emelte ki, ebben a sorrendben. A hit nyomán a magyarságunk és minden más cél, vágy, kívánság erős alapokon nyugszik.
Az ilyenkor szokásos kiállítást egy sukorói amatőr festő, Kissné Németh Klára képeiből állították össze, Tóth Gabriella művészeti szakos óvónő bemutatásában. Az új kenyeret mindkét felekezet egyházának képviselői megáldották. A kárpátaljai vendég gyereket és a Habsburg-család tagjait szeretetvendégségre invitálták meg a kápolna és az óriásfák árnyékába.