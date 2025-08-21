A dicső és viszontagságos múlt kapcsol össze mindannyiunkat

Hosszú éveken át megjelentek az augusztus 20-iki ünnepségen és szentmisén azok a Habsburg nádori leszármazottak, akiknek helyben az utolsó nemzedéke tagjai 1945-ben kisgyermekként hagyták el a helyet. A falu jó emlékezetében tartotta a Habsburgok magyar ágának nevezett József főhercegi generációkat, s az 1989-es rendszerváltozással immár nem volt akadálya a találkozásoknak. Sajnos, a testvérek közül többen elhunytak az utóbbi években, Mihály és Géza főhercegek azonban még őrzik a régi emlékeket, s ha tehetik, eljönnek Alcsútdobozra.

A nádori leszármazottak Alcsútdobozon: az apa, József Károly és fiai, Albert és Pál és édesanyjuk, Margarethe

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

Habsburg-leszármazottak szentmiséje Alcsútdobozon

Mihály főherceg alapítványt tett, támogatja a József Nádor Általános Iskolát, ékesen beszél magyarul, Budapesten él és az idén már többször is látogatást tett a faluban. Legutóbb Géza testvérével látták őt „hétköznapi emberként” a helyi boltban, ekkor tartottak születésnapot a família több tagjával itt, Magyarországon. Az alcsútdobozi temetőben nyugszanak többen, amit maguk kértek, hogy így legyen. Habsburg-Lotharingiai József főherceg, az alapító nádor egyenesági leszármazottai az utóbbi évtizedekben amolyan félhivatalos módon és a hagyományok alapján kijelölik azt a személyt maguk közül, aki Alcsúton is képviseli a családot, a jogfolytonosságot. A főhercegi megszólítás számukra a tisztelet jegyében hangzik el, szerény, barátságos mindegyikük, bármilyen nagy történelmi múlt tapad nevükhöz Alcsúton, Budapesten, Magyarországon, s a környező, egykori Monarchia-beli országokban. Az elhallgatás évtizedei után tárulnak fel mára a pozitív emlékezet kapui.

Mészáros János Elek, a falu szülötte énekel

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

Az idén Habsburg József Károly volt a fővendég, néhai József Árpád fia, aki még gyermekként lakott a háború után elpusztított kastélyban. Károly fiai, József Albert és Pál, valamint a két fiú édesanyja, Margarethe is velük tartott. Valamennyi nádori utód első keresztneve a József, ez is szokás a leszármazás folytonossága kapcsán. Az idei augusztus 20-iki ünnepségen Károly idősebbik fia, József Albert mondott beszédet - ő már korábban is bemutatkozott a helyiek előtt. Magyarországon él, s magyarul is kiválóan beszél, tudatosan ápolja elei hagyatékát. Emelkedett hangvételű beszédében előrebocsátotta: öröm visszatérnie ide, ahol nagyapja élt, s a pusztulás elől megmenekült kápolnába, mintegy szimbolikus helyszínre belépnie. Szent István méltatásában eredeti megállapítást tett, mondván, nem az a szent, aki hibátlan életet él, hanem aki a jót szolgálja, törekszik a népe sorsának jobbítására, következetesen küzd fontos célok megvalósításában vezetőként. Első királyunk ezer év után is példát mutat a nemzedékek sorának, Szent István inspirációt ad mindannyiunknak akár kicsi, akár nagy feladataink elérésében, mondta.