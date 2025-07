Rongálás áldozata lett a köztéri alkotás

A Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület (MIKSZ) tagjai is részt vettek a XIII. Public Art-on, és az egyik alkotásuk azóta rongálás áldozata lett. Mit szimbolizált pontosan az alkotás és mi történt vele? A "Föld sebeinek gyógyítása" alkotás ötlete szimbolikus, ami mélyebb üzenetet is hordozott. Egyfajta ökológiai kiáltvány: gyógyítsuk a Földet, ne hagyjuk nyitva a sebeit, melyeket valószínűleg nagyrészt mi, emberek okoztunk. Egyszerre jelenítettük meg benne a természet sebezhetőségét és a felelős emberi gondoskodás jelentőségét. Utalás volt a klímaváltozásra, humán beavatkozásra, a táj, a környezet történelmi és társadalmi sérüléseire. Felhívás az együttérzésre, a figyelemre és a cselekedetre.

A föld sebeit nem gyógyítani, hanem mélyíteni akarták a rongálás elkövetői, akik felbontották a varrást és kitépték a tűt

Forrás: Az egyesület

Elgörbítette, kitépte és kirugdosta

Az installáció sokaknak jelentett elgondolkodtató pillanatokat a témában. Aztán persze, jött a negatív ráadás, merthogy épp ezt az alkotásunkat rongálta meg valaki, elgörbítette és kitépte a „varrótűt” és kirugdosta az öltéseket. Emberi tett volt, de épp nem emberséges.

A rongálás utáni látvány alátámasztja, hogy sokan nem értenek egyet a Föld sérüléseinek szükséges gyógyításával

Forrás: Az egyesület

Gyógyulás helyett egyre mélyül a seb

Mennyire lehet megjavítani, vagyis mi lesz a sorsa a föld-, illetve tájsebnek? Lesz-e reakció a rongálásra?

Nem harag lesz a válaszunk. Nem újrakezdjük, hanem folytatjuk. Mert új seb jelent meg – ami az új történet része. Ez az új seb a rongálás miatt van, de ehhez még többen hajolnak oda és próbálják begyógyítani. Mert valóban nagyon szomorú és frusztráló, hogy éppen egy olyan alkotást rongáltak meg, ami az emberek felelősségére és a változtatás lehetőségére hívja fel a figyelmet. Bár ez a cselekedet nyilvánvalóan egy negatív reakció, valamilyen szinten mégis tükrözi, hogy az emberek nem minden esetben nyitottak a környezeti problémák komolyabb megértésére vagy elfogadására. Az, hogy a művet megsemmisítették, most egyfajta szimbolikus üzenet is lehet: a rombolás nem old meg semmit, csak tovább mélyíti a problémát.

A rongálás is jelenthet jót

Mivel a szüleimtől útravalóként azt a tanítást kaptam, hogy minden rosszban van valami jó, így ebben a történetben is a rongálás által még nagyobb térben kerülhetett kinyilatkoztatásra a mondanivalója az eredeti alkotásnak, hiszen még nagyobb nyilvánosságot kapott, és ezt pozitívumként könyvelhetjük el.