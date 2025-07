Szokatlan hangok törték meg Igar csendjét (galéria)

Emberek, ameddig csak a szem ellát. Ez már a helyszíni állapot. Csak "fél mondattal" említjük: a szervezés páratlan azok számára, akik előzetesen regisztrálták gépjárműveiket s ezáltal – a kapott voucher karszalagra váltását követően – azokkal behajthattak a fesztivál területére. Noha ez egy oda-vissza "sasszézást" igényel, a benti parkolási lehetőséggel súlyos perceket spórolhatnak maguknak a fesztiválozók. Azokról persze nem beszélünk, akik több napra is a helyszínre települtek igényesen-ízlésesen (például fényfüzérrel és csaknem egy teljes konyhával felszerelve) kialakított sátraikkal, kempingautóikkal. Az Ozora Fesztivál már az első pillanattól varázslatot ígért!

Embertömeg az Ozora Fesztivál nyitóceremóniáján, a máglya meggyújtását követően

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

A Welcome to Paradise felirat elhagyását követően valóban kint hagyjuk a valóságot, mintha egy teljesen más világba csöppennénk. Boldogság, tánc, zene, közvetlenség, hihetetlen látványvilág és melegség – no nem csak a tűz miatt. Egyébiránt a tíznapos fesztivál nyitóceremóniájára július 28-án este 8 órától került sor, s ahogyan az lenni szokott, a látványos, füzértáncos és lovasokkal tarkított produkciót követően az ezúttal hímes tojásra emlékeztető máglyát is meggyújtották az arra kijelöltek. Ezután – ugyancsak a szokásokhoz híven – a szervezők kordont bontottak, a tömeg pedig futni, áramlani kezdett a tűz és a nagyszínpad felé. A farkaskiáltás ekkorra már a legmagasabb szintre tetőzött – kifejezve az örömöt, a boldogságot és a korlátlan szabadságot.

Mintha egy másik világba csöppentünk volna

Fotó: Szanyi-Nagy Judit

Az Ozora Fesztivál praktikus tudnivalói

A rendezvényre, bár tíz napon keresztül, július 25-től augusztus 5-ig tart, napijegyet vásárolni nem lehet. A bérlet ára 120 ezer forint. Emellé ingyenesen regisztrálható bárki számára az utazóeszköz, vagyis a járműve, amellyel behajtani nemcsak a "mezőgazdasági parkolóig" lehet, hanem jóval tovább: a kasszákat követően, a kempingrészhez. Apropó, kasszák: előbb a prérin lehet parkolni, majd a jegypénztár gyalogos megközelítését és a jegy karszalagra váltását követően ballaghatunk vissza az autónkhoz, hogy azzal aztán a fesztivál tényleges területe előtt nem sokkal parkolni tudjunk.