Fantasztikus előadás, zsúfolásig megtelt a városközpont! (Videó)

Sárbogárd főterén mutatta be a Magyar Állami Operaház Gaetano Donizetti vígoperáját, A csengőt. Az opera előadás egy kamion platóján kialakított színpadon zajlott, a Gördülő Opera országjáró sorozat részeként. A program a Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósult meg.

Opera előadás, megtelt a város főtere! Fotó: Hargitai Kiss Virág

Opera előadás, megtelt a tér!

Az este hangulatát az időjárás ugyan próbára tette, de az eső végül nem zavarta meg az előadást. A közönség hamar megtöltötte a teret, és az előadás könnyed, szórakoztató története sokakat megnevettetett. A nápolyi patikus, Don Annibale és menyasszonya lakodalmát egy váratlanul felbukkanó hódoló próbálja megzavarni, ami komikus és fordulatos jelenetek sorát eredményezi.

A művészek élő zenével és vérbeli színházi hangulattal tették emlékezetessé az estét. Az esemény nemcsak azok számára volt különleges, akik rajonganak az operáért, hanem azoknak is, akik eddig még nem találkoztak a műfajjal.

Fotó: Hargitai Kiss Virág

A művelődési ház munkatársai és a szervezők egyaránt elégedetten értékelték az estet. Varga Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán is méltatta az eseményt, külön kiemelve a közösségi tér sokoldalú használatát és a rendezvény magas színvonalát. A Gördülő Opera sorozat továbbra is azért dolgozik, hogy a opera előadás élményét ne csak a fővárosban, hanem a kisebb településeken élők is átélhessék. Az est Sárbogárdon minden szempontból sikeres volt.