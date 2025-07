A buherálás kultúrtörténete, avagy hogyan lesz egy barkácsgépből kiállítási darab

Bognár József polgármester értékelve és megköszönve a kéthetes tárlatot, átnyújtotta Kőszegi Gábor muzeológus/kurátornak azt a helyi készítésű citerát és egy mosógépmotor utólagos kiegészítésével elektromos meghajtásúvá átalakított kukoricamorzsolót, amely helyi lakosok adománya. Az előbbi Langmár Gyöngyi, míg a másik Szabó Zoltán ajándéka, akik az előzetesen közzétett felhíváshoz csatlakozva járultak hozzá a budapesti múzeum kollekciójának gazdagításához, illetve egy jövőre tervezett, a népi találékonyságot bemutató kiállításhoz.

Bognár József polgármester adta át Kőszegi Gábor muzeológusnak a „házi készítésű” citerát

Fotó: Müller Szandra

Kőszegi Gábor muzeológus – aki nagyszülei révén székesfehérvári kötődéssel is rendelkezik – szívesen válaszolt lapunk és hírportálunk kérdéseire a tárgyfelajánlásokkal kapcsolatban:

Miként fogadták az úrhidai tárgyfelajánlásokat?

A Néprajzi Múzeum gyűjteménye sokféle módon gyarapodott az elmúlt bő 150 éves története során. A terepmunkáink mellett a hétköznapok során is viszonylag gyakran keresnek bennünket különféle tárgyak, hagyatékok felajánlásával, ami mindig dilemma elé állít minket. Az összes múzeum számára kihívás, hogy különböző okokból válogatni kénytelen a felajánlások közül, hiszen nem tudunk mindent gyűjteni. Ebben a szakmai szempontok mellett néha olyan egyszerű megfontolások is húzódnak, hogy a rendelkezésre álló raktári és restaurátori kapacitásunk is véges. A Petőfi Kulturális Program keretében eddig Gálosfán és Úrhidán bemutatott Kádár-korszak és hétköznapi leleményesség című utazó kiállításunk alkalmával több tárgyat ajánlottak fel számunkra, amelyek a témához kapcsolódnak. Már a kiállítás megnyitásakor igyekeztünk felhívni a látogatók figyelmét arra, hogy a Néprajzi Múzeum számára ennek a korszaknak a tárgyai (és a hozzájuk kapcsolódó történetek) miért fontosak, hogyan illeszkednek a kutatásunkhoz és a gyűjteményünkbe. A történet persze akkor lesz igazán kerek, ha sikerül a lehető legteljesebben utána járni a tárgyak „életének”. Hozzá kell tenni, hogy a tárgyak élete valójában mindig emberek története. Ezt igyekszünk figyelembe venni a kiállítások megalkotásakor is. Ezúton is köszönjük a tárgyak felajánlóinak, hogy a kiállítást megtekintve körülnéztek saját tárgyaik között és gondoltak ránk! Mindig öröm számunkra, ha ilyen módon sikerül megszólítanunk és cselekvésre bírnunk a látogatókat.