Újabb fordulat a kalandos életű „huszárláda” ügyében

A „huszárláda” egyelőre Ausztriában van, ahol különböző eljárásoknak vetették alá és az Osztrák Állami Levéltár minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az iratanyag a magyar 1. huszárhadosztály hadosztálynaplója. Sajnos az elmúlt nyolcvan év megviselte a föld alatt lévő dokumentumokat, de a papírok egy része az osztrákok szerint azért olvasható.

A huszárláda megtalálása után hosszú eljárásnak vetették alá a papírokat.

Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

– Az írások egyike beszámol egy 1944. június 21-én történt balesetről, amelynek során egy Krupp jármű, egy egész konvoj első autója bal első kerekével áthajtott egy aknán – számolt be a fejleményekről Szebenyi István. – A Pripjaty mocsarak térségébe irányított 1. lovashadosztály parancsnokhelyettesének, Makay István vezérőrnagynak a gépkocsija futott aknára. A vezérőrnagy meghalt, míg a többi utas súlyos sérüléseket szenvedett. Utódja Schell Zoltán ezredes lett. Makay István haláláról Schell Zoltán ezredes az alábbiakat írta: „Előttünk Makay vezérőrnagy gépkocsija haladt (...) hirtelen eltűnt egy hatalmas, fekete füstfelhőben és erős, tompa robbanás hangja reszkette meg a levegőt (...) Az akna a kocsi jobboldali, középső kereke alatt robbant fel, hol Makay vezérőrnagy ült, és felszakította a kocsi alját. Az ülés hiányzott, a robbanás ereje kidobta a gépkocsiból (...) Makay vezérőrnagy eszméletlenül feküdt az út bal oldali árkában, pontosan 17 és fél méterre a robbanás színhelyétől. (...) Makay Pista, e néven ismerte őt mindenki. Neve fogalom volt a lovasság körében. Elöljárói és alárendeltjei egyaránt szerették, tisztelték. Kimagasló szellemi, jellembeli, katonai és emberi tulajdonságaival dísze volt a magyar lovasság tisztikarának. Holttestét repülőgépen hazaszállították és honi földbe helyezték örök nyugalomra.”

Jobb szélen Lukas Michlmay polgármester, mellette a második Szebenyi István

Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

A szakértők szerint a ma is olvasható írás elemzése is megerősíti, hogy a papírköteg a Magyar Királyi Honvédség katonai feljegyzéseit tartalmazza. Lukas Michlmayr, a megtalálás helyéhez közel eső Haag település polgármestere azt közölte szerdán Szebenyi Istvánnal, hogy heteken belül hazaszállíthatják végre a 2025 májusában a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vezetője által megtalált iratanyagot. Arra kérte őt, egyeztessen az illetékes minisztériummal a dokumentumok kiadásának pontos időpontjáról. Erről a fejleményről egyébként a településvezető interjút is adott egy osztrák médiumnak. Abban arról beszélt, hogy tervei szerint a Salaberg kastély területén lévő állatkertben, a dokumentumok előkerülésének helyén, a magyar és az osztrák honvédelmi miniszter jelenlétében történne meg a hivatalos átadás.