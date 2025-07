Szenzációs leletek kerültek elő a föld alól Csákberénynél (galéria)

Szenzációs leletnek számít az ásatáson előkerült különleges edény

Ismét előkerült egy edény. Mennyiben hasonlít a korábbiakra, mit lehet róla tudni?

Találtunk idén egy különleges, a Csákberény csoportba sorolható edényt. A Csákberény csoport önmagában is egy különleges edény csoport, ami kizárólag Csákberényben, illetve annak 50 km-es körzetében jelentkezik. Ez egy kora avarkori, nagyon jó minőségű, vörös színű, asztali díszkerámia, ami ránézésre is igen látványos, és amit találtunk, az még ebben az egyébként is érdekes formavilágban is különleges, egyedi darab. Valójában már az edény jelenléte is kuriózum, ugyanis a római kori műhelyhagyományok továbbélését bizonyítja. Azt feltételezzük, hogy ezt az edénytípust nagy valószínűséggel a Keleti-Alpok romanizált közösségeiből érkező edényműves vagy fazekas készíthette, és bár azt nem lehet tudni, hogy hadifogolyként, vagy önként alkotta meg ezt az edényt a készítője, az biztos, hogy az Orondpusztán tartott ásatások során talált hasonló edény falában olyan ásványi anyagok vannak, ami csak a Keleti-Alpokban lelhető fel. Az biztos, hogy legalább az alapanyag egyes alkotóelemei onnan származnak. Egyébként a bodajki Homok dűlőben végzett feltárások során került elő ez az edénytípus a második legnagyobb számban.

A Bandi nevet kapta a bronzkori kutya a régészektől

Hogyan került a bronzkori Berényi Bandi névre keresztelt kutya az avar temetőbe?

Ezt úgy kell elképzelni, hogy van az avar kori temető, ahova temetkeztek a 600-as évek elejétől a 800-as évek elejéig, vagy még tovább és keresztül hasítja a területet egy háromezer, vagy annál is idősebb, bronzkori árok, aminek már valószínűleg az avarok sem látták a nyomát, amikor a temetkezési helyet létrehozták. Korábban is találtunk a temetőben bronzkori kutat néhány gödröt is, ami azt jelzi, hogy lehetett itt egy késő bronzkori település. A szóban forgó bronz kori árok oldalában volt egy teljes kutyacsontváz, amit vagy oda hantoltak el, vagy ott érte a vég, és betemetődött. Ez egy rendkívül érdekes találás, mert ezáltal képet alkothatunk arról a korról és akár egy kutyafajtát is tudunk rekonstruálni. Nincs két hete, hogy ezt feltártuk, így egyelőre nem tudjuk, hogy milyen állat. Farkasnak talán kicsi, szerintünk kutya, de biztosat mondani csak akkor lehet, ha egy régészeti állattannal foglalkozó szakember megvizsgálja majd a csontvázat, ugyanis a terepen nem volt velünk archeozoologus.