A fehérvári bálkirálynő szíve most is az Anna-bálokért dobog

Horváth Évát 1977-ben, 17 éves korában választották meg a füredi bál szépének. A Vasvári Pál Gimnázium diákját évfolyamtársa, a Fehérváron élő Szőke Miklós kísérte el a rangos eseményre. Évának, mint arra ma is pontosan emlékszik, a szerencsés 66-os szám hozta meg, hogy rá esett a választás, s ő lett a 152. Anna-bál Szépe, elnyerve a címmel járó díjat, a mitológiai Erisz szimbolikus aranyalmáját. Az azóta is nagy becsben tartott és féltve őrzött aranyalmát tavaly Fehérvárra is magával hozta, amikor ő volt a felsővárosi „Nem csak a 20 éveseké a világ” Nyugdíjasklub Anna-báljának a díszvendége.

Horváth Éva tavalyi támogatott bálozójával, Bernscherer Annával

Forrás: Hír TV

A jelenleg a Tamás-hegy lábánál, nagyszülei balatonfüredi házában élő Horváth Éva sorsszerűnek érzi, hogy a 48 évvel ezelőtt elért Anna-bál Szépe cím ma is kötelezi a báli hagyományok őrzésére, és aktív szerepvállalásra a rendezvény támogatásában. Gyűjti a bálhoz kötődő emlékeket, relikviákat. Kapcsolatot tart a rendezőkkel és a korábbi Anna-bálok szépeivel. Közülük is fontosnak tartja megnevezni az 1959-es bál szépét, Zákonyi Tündét, most is tervezi a meglátogatását. Régi barátságot ápol Ujváry Évával, az 1976-os bál legszebbjével. Nem egyszer vállalt zsűritagságot, és szívesen segíti felkészíteni az őt megkereső elsőbálozókat, akik szinte mindig helyezést érnek el. Fontosnak tartja, hogy a leendő nyertesek ne feltétlen modellszépségű lányok legyenek, hanem olyanok, akik magukban hordozzák a bál szellemiségét és tisztában vannak azzal, milyen jelentősége van ennek a rendezvénynek és milyen értékek képviselői lehetnek a bál szépe díjjal. Név szerint is megemlíti azokat a patronáltjai közül, akik az Anna-bál szépei lettek: Bőr Viktóriát (2012), Purgel Rékát (2019) és Horváth Esztert (2021). Az általa 1977-ben viselt fejdísz hozott szerencsét Bőr Viktóriának. Tiaráját a következő jókívánsággal adta át neki a 2012-es bál előtt: „Az én régi diadémom nekem szerencsét hozott, hozzon neked is.”

A 200. Anna-bálra készülő Vajai Anna (b) és Kupcsik Jázmin Hanna (j) patrónusukkal

Fotó: Vajay Viktor

Hétvégén kerül megrendezésre a 200. Anna-bál

Horváth Éva a mostani, 200. Anna-bálra ugyanúgy készül, mint az előző években. Három füredi elsőbálos lányt: Vajai Annát, Kupcsik Jázmin Hannát, Pálfy Sárát készíti fel, s egy Németországból érkezőt is pártfogol. Mint elmondta, próbálja átadni nekik azt a jelentős hagyományt és szép báli legendákat, amit a régi fürediektől hallott a város reformkori fénykoráról, az 1825-ös első bálon Horváth Anna és Kiss Ernő huszár főhadnagy között lángra lobbant szerelemről, az egykori bálok neves vendégeiről: Blaha Lujzáról, Jókai Mórról, Deák Ferencről, Kossuth Lajosról és Vörösmarty Mihályról. Természetesen elmeséli Erisz aranyalmájának történetét is azért, hogy tisztában legyenek a szépség jelképének ókori históriájával is. Segíti őket a báli számuk kiválasztásában, mivel hisz a számmisztikában, főként a dupla számokban. Azt is elárulta, hogy a felkészülésükben támogatott lányoknak mindig átadja a bál előtt a saját kertjében nőtt közkedvelt virágot, a szerencsehozó tátikát.