Alkotóház nyári élményekkel

Alig több mint egy éve nyitotta meg kapuját Kápolnásnyéken a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola alkotóháza, de már most egyre nagyobb művészeti élet pezseg az egykori lakatosműhely falai között. A nyár lassan folyó heteiben is sokan érkeznek a Velencei-tó eme művészeti központjába, hogy az ihlet mellé szakértő segítséget is kapjanak: ezen a héten zajlik például a Múzsa nyári tábor a képgrafikai műhelyben, ahol Giczy Kristóf grafikusművész, az alkotóház vezetője iránymutatása mellett dolgozhatnak a résztvevők.

Forrás: Alkotóház

Műhelymunkák, hagyományos, klasszikus rézkarc technikát alkalmazó alkotások születnek – árulta el a feol.hu-nak a táborvezető, aki kezdő és haladó művészek számára is segítséget nyújt a Múzsa tábor keretein belül. Ezzel egyidőben egyébként elkezdődött a szobrászati kurzus is, ahol modell utáni rajzot és mintázást gyakorolhatnak a résztvevők. Jövőhéten újabb táborokkal folytatódnak a programok.