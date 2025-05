Vizler-Nyirádi Luca legújabb könyvéről beszélt

Az Isztiméri Tudáskuckó Könyvtárban nagy büszkeséggel és még nagyobb szeretettel fogadták az érdeklődők Vizler-Nyirádi Luca írónőt és az általa bemutatott, legújabb könyvét, a Kismadaram című kötetet.

Vizler-Nyirádi Luca 1980-ban született Budapesten. A szociológus, újságíró szerzővel Kovács-Solymosy Zsuzsanna beszélgetett.

Vizler-Nyirádi Luca részben isztiméri

– A mű nem csupán egy személyes családtörténet feldolgozása, hanem hidat is képez múlt és jelen között, hiszen az írónő dédszüleinek isztiméri gyökereit tárja fel egy megrázó és igaz történetben. A bemutató hangulata már az első percektől kezdve különleges volt. A közönség soraiban ülőkkel rokoni szálak, régi ismeretségek és elfeledett kapcsolatok kerültek felszínre. Szinte minden megszólalás újabb meglepetést hozott, rég nem látott családtagokra, családi kötelékekre, közös ősökre és emlékekre derült fény – fogalmazott a polgármester.

Orbán Tibor Nesztor hozzátette:

Az írónő isztiméri gyökereit is kutatta

– A hallgatóságot magával ragadta a részletesség, amellyel Luca a múlt darabkáit összerakta, miközben az Vizler-Nyirádi Luca meghatóan mesélt arról is, hogyan fedezte fel dédszülei isztiméri származását. Az este során nemcsak a könyv tartalma vált élővé, hanem maga Isztimér is, vagyis az egykori történetek, a helyi legendák és a családi anekdoták új értelmet nyertek. A találkozó végére mindenkiben egy közös érzés fogalmazódott meg: a múlt ismerete és megértése gazdagítja a jelent, és összeköti az embereket, akár évtizedekkel, akár évszázadokkal későbbről is – mondta a település vezetője.

Ha már hazatért ősei falujába az írónő, kihasználta az időt, ezért a könyvbemutatót követően a temetőbe indult, hogy tovább kutassa gyökereit.