Szuronyroham festményen és a valóságban

Amióta világ a világ, az állatok részt vesznek az ember háborúiban. Valószínűleg a kutyákat és a lovakat vetették be először a harcok során, de az bizonyos, hogy akárhol és akármikor törtek ki küzdelmek, az állatok ott voltak az emberek sorai között, közvetlenül háborús fegyverként vagy segítő szerepben. A Katonai Emlékpark Pákozd az idei évben rájuk is figyelmet fordítva állította össze az Emlékhelyek Napja programját. Május 10-én, szombaton katonazenekari koncert és Kertai Zalán hagyományőrző festőművész kiállításmegnyitója mellett, szakmai előadás keretében mutatták be a hadtörténelem és a természet összefonódását.

A festményeket Berlinger Gábor hagyományőrző százados mutatta be

Délelőtt „A szabadságharc színárnyalatai” című kiállítás megnyitójával kezdődött a nap. Köszöntötte a vendégeket Görög Viktória, a létesítmény ügyvezetője, Albertné Görgey Zsuzsanna, a Görgey Kör elnöke, Oláh László, az emlékpark szakmai igazgatója. Kertai Zalán hagyományőrző festőművész nagyon ügyel arra, hogy képei történészi szempontból is pontosak legyenek: képeit a Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj századosa, Berlinger Gábor mutatta be az érdeklődőknek. A kiállítás június végéig lesz látogatható az emlékpark épületében.



Görgey Zsuzsanna, Görög Viktória, Kertai Zalán, Oláh László a megnyitón

Akik ott voltak a Mészeg-hegyen, láthattak rohamot és gyalogharcászati bemutatót, hadtörténelmi alapú családi vetélkedőkön vehettek részt, megismerkedhettek azzal, milyen lehetett az élet a 20. század háborúinak lövészárkaiban, tüzérségi figyelőhelyein. Ebben a Magyar Tüzér Egyesület és a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium csapata volt segítségükre, miközben időnként szabadtéri tárlatvezetésekhez csatlakozhatott az, aki még nem járt a létesítmény területén.

Különböző korszakok, más egyenruhák