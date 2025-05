Rekordot döntött idén a svábos főzőverseny

Mivel hagyománnyá vált, már nem maradhat el egyetlen évben sem az Aranyfakanál Főzőverseny. Az isztiméri gasztroesemény idén rekordot döntött, ugyanis nem kevesebb, mint 17 csapat vállalta a kihívást.

Rekordot döntött idén az Aranyfakanál Főzőverseny, ugyanis 17 csapat mérte össze tudását a konyhaművészet és a hagyományőrzés területén

Forrás: Önkormányzat

A rekordot döntő versenyen sok sváb étel volt

A jó hangulatú gasztronómiai esemény középpontjában a hagyományőrzés állt: a résztvevők között több olyan csapat is akadt, amely hagyományos sváb receptekkel kápráztatta el a zsűrit és a látogatókat.

Hagyományőrzés és közösségépítés

– A verseny nemcsak a főzésről, hanem a közösségépítésről is szólt: baráti társaságok, civil szervezetek és családok mérhették össze tudásukat. A rendezvény rangját emelte, hogy Törő Gábor országgyűlési képviselő is meglátogatta a helyszínt, aki örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan őrzik és ápolják a térség gasztronómiai hagyományait. A zsűri nehéz döntés előtt állt, hiszen minden csapat egyedi ízekkel és kreatív tálalással készült. A nap végén azonban nemcsak a győztesek, hanem minden résztvevő boldogan térhetett haza, hiszen az igazi nyertes ezúttal is a közösség volt – fogalmazott a szervező, vagyis a Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Heitmár Béla.