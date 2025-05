Interjú Jankovics Tündével, a ráckeresztúri Pipacs Alkotókör megálmodójával

A Pipacs alkotókör a nyugalom szigete. Két éve alakult meg Jankovics Tünde kezdeményezésére, aki angolt tanít a ráckeresztúri iskolában, de régóta érdeklik különféle kézműves technikák is. Az alkotókörben a Smart Art 4 You programot megalkotó Kása Renáta vezetésével voltaképpen a kreativitás oktatása, felfedezése, megélése történik. Tünde úgy tekint a rajzolásra, mint az önismereti út egyik nagyon fontos lépcsőfokára. Mert hiszen az alkotás a létezés egyik alapfeltétele. Aki rajzol: teremt, és egyúttal önmagát is újra- meg újraalkotja.

– Kislány korom óta része az életemnek a kreativitás, az alkotás. Hamar megtanultam varrni, kötni, horgolni és hímezni. A kötés és a horgolás mostanáig nagy kedvencem. Felnőttként a selyemfestés és a nemezelés művészete ragadott magával. Egészen különleges kreatív tevékenységek ezek mind, sok felfedezésre váró lehetőség van bennük, és szépséges alkotások jöhetnek létre a két kezünk alatt. Két évvel ezelőtt lépett be az életembe a realisztikus rajzolás, amely azóta is a legkedvesebb alkotótevékenységem. Ebben érzem azóta is a kihívást, a tanulás és a fejlődés végtelen lehetőségét.

– Mit ad számodra a rajzolás?

– Ez sokkal több számomra, mint rajzolás, mint kreativitás, még az alkotás öröménél is több. Reni teret biztosít a folyamatos fejlődésre, olyannyira, hogy eddig minden egyes alkotásom a határaim feszegetésével, átlépésével tudott csak létrejönni, így mindegyikben ott van a „megcsináltam, sikerült” élménye. És még ennél is sokkal több: a rajzolásban való fejlődésem folyamatában észlelt elakadások legtöbbször olyan működésekre világítanak rá, amelyek az életem más területein is jelen vannak mint korlátozások. Ezek megismerése és a rajzolásban való feloldása nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a szeretteimhez és önmagamhoz való kapcsolódásomban, az életem más területein is megtörténjenek a változások. Valójában, nemcsak egy alkotás születik, hanem vele együtt valami más is. Valami, ami több annál, mint ami előtte volt. Az elkészült rajzaimra úgy tekintek, mintha az önismereti út egy-egy szakaszának emlékét hordoznák, tetszenek úgy, ahogy vannak...