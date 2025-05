Emlékhelyek Napja Székesfehérváron: Középkori hagyományok, interaktív programok és családbarát élmények (Videó és Galéria)

A 2025-ös Emlékhelyek napján a középkori történelem iránt érdeklődők egyedülálló élményekben részesülhettek Székesfehérváron, hiszen az Emlékhelyek Napja esemény a múlt gazdag örökségével ismertette meg a látogatókat. A rendezvény a Nemzeti Örökség Intézet kezdeményezésére zajlott, és célja, hogy a nemzeti emlékhelyeket a közönség számára minél elérhetőbbé tegye. A Koronázó tér és a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont adta a helyszínt a több órás, színes programkínálatnak. Az események szombaton 10 órakor kezdődtek, és a nap folyamán számos érdekes és interaktív programot kínáltak a látogatóknak.

Emlékhelyek napja, fantasztikus programokkal! Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A középkori hagyományőrzők bemutatói igazi időutazást kínáltak: a látogatók megismerkedhettek a középkori fegyverekkel és harcművészetekkel, miközben a középkori táncházban próbálhatták ki a korabeli táncokat is. A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje is bemutatót tartott, ahol a középkori harcművészetek iránt érdeklődők gyakorlatban láthatták a kardforgatás és harci technikák szépségeit. A szakmai előadások középpontjában az egykori koronázótemplom és Székesfehérvár gazdag történelme állt. A szakértők bemutatták a templom történelmét, a koronázási szertartásokat, valamint a város fontosságát a magyar királyság történetében. Emellett hangszerbemutató is színesítette a programot, a látogatók pedig megismerkedhettek a középkori zenével és a korabeli hangszerekkel.

Kicsiknek és nagyoknak! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A nap folyamán a családok számára különleges élményeket is kínáltak. A „Bazilika születik” óriás társasjáték során a résztvevők egyedi módon, játékos formában építhették meg a koronázó bazilikát, míg a „Feltámadnak ős százados sírok…” című kódfejtős játék izgalmas feladatok elé állította a családokat és a történelem szerelmeseit. A rendezvény ingyenes belépéssel várt mindenkit, és nagy érdeklődés övezte, hiszen a székesfehérváriak mellett számos turista is részt vett az eseményen. A látogatók kiemelték, hogy az interaktív programoknak köszönhetően még élvezetesebbé vált a történelem megismerése, és hogy az esemény valódi családi programot kínált minden korosztály számára.