Egy súlyos, fiatalokat is érintő veszélyről tart előadást az MCC meghívott előadója

Az előadás célja, hogy hiteles, tudományosan alátámasztott és közérthető módon mutassa be a kábítószer-fogyasztás valódi hatásait és kockázatait. A fiatalok nap mint nap találkoznak a kábítószerekkel kapcsolatos információkkal – az iskolában, a közösségi médiában, baráti körben vagy szórakozóhelyeken. Ezek az információk azonban gyakran hiányosak, pontatlanok vagy félrevezetőek, ami komoly veszélyeket rejt magában. Az előadás során nemcsak a különböző szerek rövid- és hosszútávú egészségügyi, pszichológiai és társadalmi következményeit ismertetjük, hanem a függőség kialakulásának mechanizmusát is, illetve foglalkozunk a társadalom és a jog szerepével is a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemben. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.