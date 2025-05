Cseh Tamás történetei és dalai hangzanak el az Arénában (videó)

Június 25-én, este nyolc órakor kezdődik a Füst a szemében című előadás, melyet a MET Arénában tekinthet meg a közönség. Az előadás Cseh Tamás élettörténetét meséli el Tordastól Budapestig, a születésétől a haláláig, így szó esik majd szerelmekről, alkotásról, és persze közben egyik ikonikussá vált dal csendül majd fel a másik után.

Cseh Tamás: Az élet egy csoda

– Először nagyon egyszerűnek tűnt a képlet, mert sokáig az volt nyilvánvaló, hogy ha már nincs Tamás, akkor lehet hallgatni felvételeket, lehet olvasni róluk és tőlük, de amit ők üzentek, azt a hangulatot visszaidézni, én azt hittem, hogy nem lehet. A Semmelweis filmet forgattam, amikor a kezembe került Bérces László rendező barátom könyve, amit akkor kezdték el írni, amikor Tamás megtudta, hogy halálos beteg. Egy olyan ember önéletrajzát olvassuk, aki nem akart tetszelegni, nem akarja felmenteni magát, hanem ebben az egyetemes értelmetlenségben keresi a értelemcsírákat, az összekapaszkodás apró lehetőségeit, és egy ezerszer is terhelt élettel és lelkiismerettel is tudja a végén azt mondani: "Az élet egy csoda". Ha ma magyar nézőknek, fiataloknak, időseknek valami olyan anyagot keresek alkotóként, ami a mai Magyarországon egy összekapaszkodásra adhat okot, akkor úgy érzem, hogy ez az az anyag – fogalmazott a sajtótájékoztatón Vecsei H. Miklós rendező, aki elárulta, hogy az alkotási folyamat során jártak Bakonybél azon tájain, ahol annak idején Cseh Tamás élt az indiántáborban, de ültek azon a sámlin, melyen az belső Bereményi-Cseh dal, az Ócska cipő készült, és ittak bort arról a tőkéről, melyről Cseh Tamás is.

Van egy gondolat, amit meg lehet ölelni

A szövegkönyv írója hozzátette:

– Elmeséljük Cseh Tamás életét születésétől a haláláig, az indiánokon keresztül, Éván, Bereményi Gézán és a füstön keresztül, hogy mi is megérezhessük azt, hogy amikor már minden értelmetlennek tűnik, és azt érezzük, hogy senkinek a kezét nem tudjuk megfogni, akkor rádöbbenjünk, hogy itt bizony igenis van egy gondolat, amit meg lehet ölelni, és örülök, hogy itt a MET Arénában lesz, mert ha itt összegyűlik erre most két-háromezer ember, akkor biztos vagyok benne, hogy az a két-három ezer ember ugyanazt fogja érezni a darab végén – mondta Vecsei H. Miklós, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy mivel Székesfehérváron jelent meg az utolsó Cseh Tamás lemez, és mivel a művész tordasi, vagyis Fejér megyei származású volt, gyakorlatilag ezzel az előadással Cseh Tamás hazatér.