Sváb bál megnyitóján táncoltak az iskola elsőbálozói

Vasárnap este ismét megtelt az isztiméri kultúrház, ahol a sváb bál az elsőbálozó Kazinczy Ferenc Tagiskola 8. osztályos tanulóinak nyitótáncával kezdődött.

A sváb bál részeként fellépett a vendégek előtt az Isztiméri Edelweiss Kórus is. Forrás: szervezők

Az Isztiméri Edelweiss Kórus fellépett

A fiatalokat az Isztiméri Edelweiss Kórus követte, akik hagyományos sváb dallamokkal alapozták meg a jó hangulatot. Nem csak a fellépő kórusnak van nagy tapasztalata a sváb hagyományok ápolásában, megélésében, hanem a móri Kaiser Kapelle zenekarnak is. A zenészek az egészen hajnalig tartó mulatság során gondoskodtak arról, hogy senki ne maradjon tánc nélkül.

A sváb bál tombola nélkül elképzelhetetlen

A bálnak természetesen szerves része a tombolasorsolás, így Isztiméren sem maradt el.,sőt kifejezetten nagy sikert aratott.

– Úgy gondolom, hogy az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett esemény idén is bizonyította, hogy Isztiméren él és erős a sváb hagyomány, amelyet minden generáció szívesen ápol. Ehhez szükség van az összefogásra, amiben nincs hiány. Ezért is köszönjük a támogatást minden segítőnek és résztvevőnek, különösen a fiatal fellépőknek, akik új lendületet adtak a bálnak – fogalmazott a szervezők nevében Heitmár Béla, akitől azt is megtudtuk, hogy már most sokan várják a jövő évi rendezvényt, amely a hagyományaikat őrzők reményei szerint ugyanolyan sikeres és emlékezetes lesz, mint az idei.