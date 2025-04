Egyháztörténész a húsvéti ünnep igazi üzenetéről

Meglepte, hogy két-, sőt háromszáz évvel ezelőtt élt és odatemetett, régen elfelejtett emberek sírhantját jelezték a kövek. Ahogy a szinte alig olvasható neveket, évszámokat, rövid versikéket olvasta, elgondolkodott. A számára ismeretlen emberek valamikor hozzá hasonlóan éltek a Földön. Csak az a néhány feljegyzett betű és évszám maradt meg róluk. Ki emlékezik rájuk? Mi lesz velük? Életre kelnek-e valaha?

Mészáros Kálmán Jeruzsálemben: „Elég, ha lélekben Jézus golgotai keresztjéhez sietünk”

Forrás: Mészáros Kálmán közösségi oldaláról

– Bizonyos összefüggések és következtetések ilyenkor kiolvashatók a megmaradt adatokból, mint például járványokról, betegségekről, háborúkról, népvándorlásról, népes rokonságról, gazdagságról, szegénységről, utódokról és magányról – osztotta meg gondolatait Mészáros Kálmán a vármegye napilapjával. – De ki tudja, ki tarthatja számon ma, mi minden fért egy-egy ember születési és halálozási évszáma közé? Még ha százesztendősen, vagy néhány hónapos csecsemőként ragadta is magával a kíméletlen halál. Kinek fontos ez ma már? És ekkor jön a bennünket is érintő kérdés, hogy kinek leszünk fontosak egy-két évtized, évszázad után? Ha a testünk földbe száll, mi történik a lelkünkkel? Valóban egy más létformában élünk tovább?

Az egyháztörténész szerint az ateista, nihilista, szkeptikus gondolkodó ember erre azt mondja, „a semmiből jövünk, a semmibe megyünk”. De akkor van-e a földi életnek, küzdésnek valami értelme és célja? Bizony sokan jutnak el következtetésükben idáig, és dobják el éppen e filozófia miatt az életüket. Mások viszont, hogy ne kelljen szembesülni a rideg valósággal, mámorító és gondolkodásukat eltompító élvezetekbe vetik bele magukat. Egyszer azonban így is, úgy is, az út végéhez érkezünk. De mi lesz azután?

Jeruzsálemben minden Jézust, Isten fiát idézi

Fotó: Picasa / Forrás: Tihanyi Tamás / FMH-archív

– Tudósok sokasága kísérletezik szerte a világon azzal, hogy a földi élet meghosszabbítására különböző kémiai anyagokat állítson elő, de egyetlen tudós sem találta még meg az elmúlás ellenszerét. Teljes az elismerésünk a tudomány új felismeréseivel kapcsolatosan. Tény, hogy egyes esetekben valóban segítséget ad a betegségek átmeneti gyógyításával kapcsolatosan. A halál ellenszerét azonban még senki sem fedezte fel. A Biblia azt mondja: „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, aztán jön az ítélet…” (Zsid.9:27) A halál gondolata mindannyiunkat félelemmel tölt el. Leginkább azért, mert nem tudjuk, mi jön utána. A Szentírás világosan beszél arról, hogy mivel az ember szembefordult Teremtőjével és függetlenítette magát Isten törvényeitől, ítélet vár rá. Ahogyan ezt olvassuk is: „mert a bűn zsoldja a halál” (Róm 6:23). A Bibliából azt is tudjuk, hogy a testi halállal nincs vége az életnek, Isten ugyanis eredetileg örök életre teremtette az embert. Ha ez így van, akkor már csak az a kérdés, hol fogjuk eltölteni az örökkévalóságot? Ha Istent megtagadva, vele mit sem törődve, törvényeit semmibe véve teltek földi éveink, majd odaát is nélküle kell folytatnunk. Ezt a Biblia átkozott helynek, örök boldogtalanságnak, más szóval pokolnak nevezi. De akkor van-e remény a földi élet horizontján túlmutató boldog kiteljesedésre, örök üdvösségre? A Biblia ugyanis azt tanítja, hogy: „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róma 3:23) Van-e akkor valami esélyünk a félelemmentes életre? Van-e lehetőségünk az Isten országába való belépésre? Hogy erre választ nyerjünk, nem kell a tudósok laboratóriumába menni, sem a filozófusok előadásait hallgatni, sem az orvosok fogadóóráit látogatni. Elég, ha lélekben Jézus golgotai keresztjéhez sietünk.