Harminc éve versenyen verselnek Válban

Harminc éve indították el a Váli Vajda János Versmondó Versenyt a helyi iskola kezdeményezésére, s gyorsan népszerűvé vált a megyében az általános iskolás korosztályban ez az előadói „vetélkedő”. Nem zártak ki sosem a kiírásban más megyebélieket, olykor érkeztek tehetséges gyerekek messzebbről is, pedig amikor kezdték, még nem volt ilyen internet-őrület. Az idén tehát minden időkhöz képest többen jelentkeztek, köszönte meg Szabó Éva iskolaigazgató az érdeklődést. Nyolc korcsoportba és külön két csoportba osztották a sajátos nevelési igényű (sni) gyerekeket. Óvatosan beszélnek az sni-ről, nehogy bárki hátrányos megkülönböztetésként élje meg ezt a megjelölést, ami egyébiránt rohamos növekedést mutat. Viszont akik így is vállalják a versenyzést, ugyancsak bátran és jól teszik, mert ügyes ifjú előadók bukkannak fel, ezt tanúsíthatják a zsűritagok.

Elsős nyertesek.

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

Apropó, zsűri! Ennyi szereplőhöz csoportonként három zsűritaggal számolva számos felkérést küldtek el Szabó Éváék, s a verseny említett jó híre miatt megtiszteltetésnek tekintették elfogadni azt. Többen évtizedek óta visszatérő zsűritagok, köztük művészek, előadók, pedagógiai szakemberek és volt váli pedagógusok. Kubik Anna színművész, Papp Márió költő, Pintér Szilvia, a Nemzeti Színház dráma-pedagógusa szinte végigkísérnek egy-egy bontakozó tehetséget, látják fejlődésüket. A nagylétszámú mezőnyből pedig kiragyognak azok, akik egy-két évtized múltán megjelennek az előadóművészet valamely ágában valahol. Ők az utánpótlás, nem mesterséges intelligenciaként…

Másodikos nyertesek.

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

Különös dolog történt a harmincadikon is, bár sosincs két egyforma versmondó verseny – hogy is lehetne a versünnepen! Kubik Anna Jászai- és Kossuth-díjas színművész köszöntőjében is megfogalmazta, hogy a magyar irodalom, a kultúra és a líra örömünnepe az, amikor gyerekek szegődnek a költők tolmácsolására. Sok klasszikus hangzott el ezúttal is, bizonyítván, hogy az igaz értékek nem porosodnak, s Vajda János sajátos lírájával is megbirkózik a fiatal korosztály. A legkevesebben az 5. és 8. osztály korcsoportjából jelentkeztek, ezért ők együtt verseltek, Kubik Anna és Borbás Andrea zsűrizésével - utóbbi a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa. Ám a kis létszám ellenére kiemelkedő teljesítményt nyújtottak néhányan, nem másokhoz képest, hanem önmagukban mérten is. Az 5. osztályos Bíró Bors Boldizsár és két nyolcadikos, Fugert Ádám és Dömök Róbert akár azonnal felkérhetők lennének gyermekszínésznek vagy filmszerepre.