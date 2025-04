Filmforgatás miatt teltek meg járművekkel a Bucka-dombok

Többször kipróbált, kiváló forgatási helyszín a Csákberény melletti természetvédelmi terület, melyen a mögöttünk álló hétvégén is zajlott filmforgatás, pontosabban filmforgatást segítő tevékenység.

Filmforgatás miatt telt meg járművekkel a buckadombok

Forrás: Myreille

Sokan felvonultak a filmforgatás miatt

Ahogy annyiszor, most is megtelt járművekkel a Kopasz dombok vagy ahogy a helyiek hívják, a Ruszki hegyek alja. A forgatást végző cég közel 100 fős forgatóstábbal tervezett, ennek megfelelően a kiszolgáló technikai autók parkoltak a Bázison, illetve a juhhodály környékén, de beállt 15 Trans Lux lakókocsi is, és pillanatok alatt felépült egy catering sátor is. A járművek sora ezzel nem ért véget, ugyanis 15 technikai teherautó, 70 személyautó és pár étkező busz is kellett a munkához, a konyhai teherautók mellé. A sok kocsi nem csak a kiszolgálásban kapott szerepet, hanem többször a készülőben lévő projektfilmben is.

A szerelem üzenőfala

A hely varázsa mindenkire hatással van, aki csak egyszer járt a Csákberényhez közeli Bucka-dombok között. A két meredek domb között áthaladó útról régen feliratokat láthatott az utazó. Akkor még kevesebb volt a telefonnyomkodás, és több volt a fantázia, így lehetett hosszú éveken át a szerelem üzenőfala. Szívekben monogramok, vagy akár teljesen kiírt lánynevek, esetleg leánykérés céljából készült betűk sorozata. Mindebben az volt az igazi mutatvány, hogy a gyér fűvel borított meredek hegyoldalba apró fehér mészkövekkel írták ki mindezeket, amit erre-arra találtak a szerelmesek, hiszen ez a fajta kő a buckadomb építőanyaga is egyben.

Forrás: Myreille

Sokan hozott anyaggal dolgoznak

A nevek és a feliratok folyamatosan változtak, ugyanis bár az egész hegy dolomit, a szabadon mozgatható darabok száma véges volt, ezért legtöbbször az egyik felirat alapanyaga képezte a következőjét, megsemmisítve ezáltal a korábbi műalkotást. Ez bevett gyakorlat volt, ugyanakkor voltak csalók is, akik hozott anyaggal dolgozva, kevesebb fáradtsággal kétszer akkora szövegeket írtak ki. Mentségükre legyen mondva, hogy akik így jártak el, azok épségben hagyták a korábban ott járt szerelmesek üzenetét. Vajon olvasóink láttak-e, vagy kaptak-e, esetleg készítettek-e ilyen feliratokat a Bucka-dombok gyér füvén, és ha igen, milyen érzés volt hogy nevén szólította őket a szerelem és a hegy?