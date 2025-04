Az Indonéz Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa tartott előadást az MCC-ben

Ifan Mahdiyat Sofiana, az Indonéz Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa egy különleges batikolt ingben jelent meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjában tartott előadásán, amelyet a közhiedelemmel ellentétben nem a hippik viselnek, hanem a hagyományos indonéz viselet részét képezi. A batikolás technikája az Indonéz szigetvilág részét képező Jáva szigetén fejlődött ki, ahol – csakúgy, mint a többi indonéz szigeten – a királyi családok ruhatárában is megtalálható e viselet. Mint azt Ifan Mahdiyat Sofiana elmondta, a különböző batikolt minták filozófiai üzeneteket hordoznak. Ifan ingén például a jávai uralkodók által viselt motívum volt látható, melynek a helyiek isteni erőt tulajdonítanak. Indonézia azonban ennél jóval több furcsaságot és csodát tartogat!

Az Indonéz Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa mesélt az indonéz ételekről és zenéről is az MCC közönségének, akik csodálkozva hallhatták azt is, hogy Indonéziában 718 különböző nyelvet beszélnek, éppen ezért könnyen lehet, hogy két indonéz, akik két különböző szigeten élnek, nem értik meg egymás nyelvét. De nem csak nyelvükben ilyen sokszínűek az indonézek, vallási világukban egyaránt megtalálható a hinduizmus, a buddhizmus és a saját ősi indonéz hitvilág elemei is. Ma azonban az indonéz emberek nyolcvan százaléka muszlim vallású, aminek nem csekély hatása van a politikára. S bár az indonéz politikában is vannak viták, a felek békességre törekszenek, amelyben talán az indonézek híresen jó és kedves természetének is kulcsszerepe lehet – mondta mosolyogva Ifan Mahdiyat Sofiana, aki szerint a magyaroknak sincs miért szégyenkezniük a vendégszeretet terén.