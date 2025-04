Aszakköri foglalkozások terméséből nyílt kiállítás

A pandémia okozta nehézségek ellensúlyozására Magyarország Kormányának köszönhetően 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott 5000 szakköri tevékenység támogatására, melynek célja a művelődő közösségek megalakulásának elősegítése volt. Az Aszakköri tevékenység elindításával a Nemzeti Művelődési Intézet fő célja a közösségépítés volt, a helyi identitás erősítése, szemléletformálás, a figyelem ráirányítása meglévő értékeinkre, valamint az aktív közösségi együttműködések elősegítése. Ebben Bakonycsernye is partner volt.

Az Aszakköri tagok balról jobbra: Szabó Hajnalka, Wittmann Lászlóné, Hagymási Kriszta, Varsányi Ferencné, Barta Lászlóné

Öt fő, húsz héten át alkotott

– Az online közösségépítést az elmúlt 3 évben már felváltotta a személyes találkozás, a színtérben megvalósítható személyes találkozásokkal színesített közösségi élet, szakköri tevékenység, így 2024. októberétől 5 fő részvételével, 20 héten keresztül szerdai napokon ismét az alkotásé volt a főszerep – mondta Turjákné Szentesi Ilona.

A szövés kereten szakkör tagjai

Varsányi Ferencné

Barta Lászlóné

Szabó Hajnalka

Wittman Lászlóné

Hagymási Kriszta

Megnyitották a negyedik Aszakköri kiállítást

A bakonycsernyei művelődésszervezőt arról kérdeztük, hogy mit is jelent pontosan a szakköri tevékenység?

– Az első alkalmak az alapok elsajátításával teltek, majd hétről hétre csodás használati tárgyak készültek, mint alátétek, faliképek, lábtörlők, kis- és nagyobb oldaltáskák, telefon tartók, könyvborítók kerültek ki a szakköri tagok fürge ujjai alól. A tematikán kívül, szabadon, saját, a lakberendezésben megtalálható hasznos tárgyak is készültek. Így jutottunk el ide, hogy immár 4-dik alkalommal rendezhetünk kiállítást csernyei amatőr szakköri tagok alkotásaiból. Ez a rendezvény a színtér életében az első olyan nagyobb rendezvény, mely a tavasz, az újjászületés ünneplését is magával hozza, adva a sok szép szín, ami megelevenedik minden egyes alkotáson. A színes alkotások mellé minden évben, minden projektzáró kiállításon becsempészünk egy kis tavasz, húsvétváró elemet is – felelte a művelődésszervező, aki külön megköszönte a szakkörben végzett munkáját Hagymási Krisztának, aki a mentori feladatokat vállalta és végezte el.