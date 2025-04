Áldás vagy átok a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia térhódítása nem kerülte el a tantermeket sem, az iskolai eszközhasználat ma már nem merül ki a laptopok és a telefonok használatában. Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója előadásában azt mutatta be, milyen veszélyeket és lehetőségeket rejt magában a mesterséges intelligencia (MI) használata, s ezek hogyan befolyásolják a gyerekek fejlődését. Mint rámutatott, az MI hatékonyan használható az iskolai oktatásban is, legyen szó tehetséggondozásról vagy felzárkóztatásról. Ugyanakkor az MI-t lehet rosszul is használni, ide értve a ChatGpt-vel készített szakdolgozatokat, ami csalásnak minősül, vagy éppen a túlzott technológiai függőség kialakulását. Setényi János szerint az MI megfelelő és egészséges használatához elengedhetetlen a kritikai gondolkodás megőrzése, hiszen az MI-től kapott információt, tanácsot mérlegelni és ellenőrizni kell, ugyanis az nem minden esetben ad helyes és pontos adatokat, információkat. A legfontosabb azonban annak felismerése, hogy nem a gép irányít minket, hanem mi irányítjuk a gépet, amely az életünk megkönnyítését szolgálja, ugyanakkor az ember–ember kapcsolatot soha semmilyen technológia nem fogja tudni kiváltani.