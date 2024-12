A Szétszakítva című film rendezője, Burján Zsigmond bizonyára számtalanszor válaszolt már arra a kérdésre, hogy miért éppen a székesfehérvári 17-es gyalogezred történetéhez nyúlt. A Feol.hu-nak adott legutóbbi nagy interjújában is ezt a kérdést szegeztük neki, s most a film vetítése után is ez volt talán az első hozzá intézett kérdés.

Tudást, a szó átvitt értelmében, a régmúltról már nem tudunk átadni. Csak érzést - vallja Burján Zsigmond rendező.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Talán nem véletlenül, hiszen az ember történelemórán a nagy csatákról, háborúkról éppen ilyen tág, általános fogalomként hall csak, s nem látja a szavak mögött álló sok ezer elesett katonát és megannyi szenvedést. Burján Zsigmond pedig a személyes érintettség mellett éppen ez ellen lép fel: elhozza nekünk, nézőknek, a kisember, a háborúba kényszerített katona szenvedéseit, melyen keresztül az egész hátország hányattatott sorsába bepillantást nyerhetünk. Mert a frontra, harcba küldött katona mögött ott áll egy édesanya, egy édesapa, egy feleség és talán gyermekek és testvérek is... A film címe többek közt erre a szétszakítottságra utal, arra, ahogy az emberi testeket is szétszakította az olasz tüzérség becsapódó aknája, gránátja, úgy szakadtak szét az emberi kapcsolatok, s a végén szétszakadt maga az ország is.

Pécsett is állva tapsolt a közönség a Szétszakítva című filmet látva

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Korábban dokumentumfilmeket készítettem a város történelméről. S hogy miért fontos a történelem? Volt egy kedves barátom, aki már nincs közöttünk, Siklósi Gyula, aki több mint harminc éven át kutatta a várost régészként. Ő mondta azt, hogy ha elveszik a múltad, elveszik az országodat. Aki nem tud semmit a múltjáról, a gyökereiről, azt lehet félelemben tartani és irányítani. Az én nagyapám emléke élénken él bennem. Ő ugyan nem a tizenhetesek katonája volt, de együtt harcolt velük az isonzói csatában a budapesti 1-es gyalogezred katonájaként, s ő maga is Székesfehérváron élt a családjával. Kiskoromban sokszor elvitt az oroszlános szoborhoz a Zichy ligetbe, s olyankor mindig büszkén mondta: „Velük együtt harcoltam!” Ezért fogott meg ennyire a tizenhetes gyalogezred története

– osztotta meg a közönséggel Burján Zsigmond a film elkészítésében kulcsszerepet játszó motivációit.