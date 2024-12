November 30-án, szombaton délután megnyílt az Egy múzeum tekintete, a Szent István Király Múzeum első 150 éve „…a közönség használatára…” című kiállítás a Csók István Képtárban, amely múzeum eddigi 150 éves történetét dolgozza fel és mutatja be.

A Szent István Király Múzeum új tárlata 150 év történetét tárja elénk, interaktív elemekkel és eddig rejtett kincsekkel, egészen 2025 nyaráig várva a látogatókat a Csók István Képtárban

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tárlat ünnepélyes megnyitóján felidézték: 150 évvel ezelőtt városi politikusok, vármegyei főnemesek, az egyház tagjai, tekintélyes polgárok, közéleti, oktatási és kulturális személyiségek – összesen 137-en – megalapították a Szent István Király Múzeum jogelődjét, a Fejér Vármegyei és Székesfehérvár Városi Történelmi és Régészeti Egyletet. Már tavaly is számos kísérő rendezvény, előadás vezette fel a nagyszabású tárlatot.

Közönség és közösség

- „A közönség használatára” – ez az egyik legfőbb célkitűzésünk, ahogy azt már az alapító atyák is lefektették – mutatott rá beszédében Pokrovenszki Krisztián, a múzeum főigazgatója. – A másik fontos alappillére a múzeumnak a közösség, amely létrehozta és maguknak érezte a múzeumi ügyet.

A főigazgató kiemelte: szintén fontos része a múzeum történetének minden olyan közösség, amely részt vesz annak életében – az önkéntesek, közösségi szolgálat résztvevői, valamint az egykori és a jelenlegi szakemberek, akik szívükben hordozzák a múzeumot. Pokrovenszki Krisztián mindannyiuknak megköszönte az eddigi áldozatvállalást, külön kiemelve Izinger Katalint, a kiállítás kurátorát. Csatlakozott a köszönetek sorához Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki egy izgalmas költői, de „kortárs” kérdést tett fel: sokan viselik ma is szívükön a múzeumi ügyet, de vajon akadna-e ma közel 140 ember, aki egy ilyen kulturális intézményt megalapítana? Az emberi történetek, amelyeket ez a 150 év és a kiállítás felölel, színessé és gazdaggá teszik a múzeumi anyagot – tette hozzá a város vezetője, ahogy azt is: a tárlat észrevétlenül tanít és emlékeztet.

Interaktív és mozgalmas

A most nyílt kiállítás a múzeum elmúlt 150 évét 21. századi eszközökkel, izgalmas interaktív elemekkel mutatja be, logikus és informatív szálakra fűzve. A földszinten a múzeum alapító atyáiról és építőjéről tudhatnak meg többet a látogatók, sőt, a digitális vendégkönyvbe lapozva az elmúlt 150 év látogatóinak gondolatai is felfénylenek. Az emeletre vezető úton digitalizált fotográfiák, az emeleten pedig két részre bontott, tematizált anyag található: