„Amikor meghirdettük, immár 22. alkalommal a Betlehemi Szép Csillag pályázatot, eszembe jutott, vajon lesznek-e jelentkezők? Hiszen az elmúlt két évtized alatt olyan sok szép betlehemet készítettek a pályázók, nem lehet mindig újat és újat várni. Ám amikor körbenéznek majd a kiállításon, Önök is láthatják, a kisangyalnak volt igaza, aki azt súgta a fülembe, hogy bízzak az emberekben: 104 alkotás érkezett az idei pályázatra, amelyek mindegyike egyedi, különleges a maga nemében.” – osztotta meg örömét Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke. Hozzátette, ebből nyolcvanhat művet gyermekek, tizennyolcat pedig felnőttek készítettek. Több esetben egy egész család fogott össze, hogy együtt éljék meg az alkotás örömét, s ilyenkor bizony a testvérharc is megszűnt, hiszen mindenki azért dolgozott, hogy az ő közös betlehemük legyen a legszebb. A pályaművek között akad olyan is, ami nem betlehem lett, ám mivel a karácsonyváráshoz kapcsolódnak, az egyesület az összeset kiállította. A zsűri végül tizenöt egyéni betlehemet, öt családi, négy felnőtt és tizenhárom gyermekcsoportok által készített alkotást díjazott.

Az idei betlehemek között új anyagokból, új technikával készült alkotások is láthatók, s olyan is van, amelyet „meg kell illatolni”. Megcsodálható például egy hatalmas, fából faragott betlehem, de gyönyörű, népies mintákkal kifestett művek is felvonulnak a tárlaton, két, gyermekek által legóból épített betlehem pedig mosolyt csal a látogatók arcára.

A kiállítás mától egészen december 22-ig látogatható a Szent István Művelődési Házban, ahová minden, az adventi rohanásban elcsendesedni vágyót várnak a szervezők - írja az ÖKK.