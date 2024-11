Valóban tabukat kell-e döntögetni a mai Magyarországon ahhoz, hogy a GMO témáról beszélgessünk? Egyesek szerint a kutatók csak a természetben lejátszódó génmódosítással járó folyamatokat másolták le, a technológia veszélytelen, mások szerint a Genetikailag Módosított Organizmusok (GMO) veszélyt jelentenek ránk és a bolygónkra nézve, ezért írmagjában el kell fojtani még a róluk való gondolkodást is. Mi és mekkora a valós veszély ezzel kapcsolatban? Mi a helyzet a molekuláris növénynemesítés új fejlesztéseivel (NGT- New Genomic Techniques)? Ezek is GMO-nak számítanak vagy nem? Mi az EU álláspontja a kérdésben? Jelenthetnek-e reális megoldást a GMO-k a jelen civilizációs problémáira?

A fenti kérdésekre kaphatunk választ az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatójától, aki ökológus, biotechnológus, és a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont korábbi főigazgató-helyettese. Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként irányítója volt annak a szakmai csapatnak, amely kidolgozta a 2011-ben az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Energiastratégiát. Munkáját a Magyar Tudományos Akadémia 2002-ben Bólyai Díjjal jutalmazta, 2013-ban pedig miniszteri elismerést is kapott. Az MCC Székesfehérvári Képzési Központ előadásán történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.