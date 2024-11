A dokumentum jellegű felvételek 2000 és 2004 között készültek a szabadbattyáni melletti régészeti területen, ahol Nádorfi Gabriella, a Szent István Király Múzeum vezető régésze folytatott ásatásokat. Pannónia legnagyobb, 13 ezer négyzetméteres épületegyüttesének feltárásában Boruzs Katalin, a visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze egyetemistaként vett részt. Felvételein ő örökítette meg négy éven keresztül az ásatás legérdekesebb mozzanatait, az előkerült leleteket és a munkálatokban résztvevőket.

Boruzs Katalin 2002-ben a szabadbattyáni régészeti területen előkerült ásatás leleteivel

Fotó: Illisz Attila

Pletser Ádám, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület (FCKE) elnöke lapunknak elmondta, hogy a Nádorfi Gabriella Emlékkonferencián találkozott 2022-ben Boruzs Katalinnal. A régésznő egykori tanítványaként tartott visszaemlékező előadást a szabadbattyáni ásatásokról. Ott ismerte meg az ásatás képanyagát, s azzal a tervvel kérte el a fotókat készítőjüktől, hogy az unikálisnak tartott felvételek szélesebb körben is ismertté váljanak. Eddig szabadbattyáni és székesfehérvári tanintézményekben, a Vörösmarty Könyvtárban és az úrhidai Közösségi Házban láthatták az érdeklődők a fotókból rendezett kiállítást.

Az FCKE élve a lehetőséggel, a Vörösmarty Színház galériájában mutatja be az Egy ásatás története című vándorkiállítás fotóit, amelyek a késő római kori Seuso-kinccsel és egykori tulajdonosával összefüggésbe hozott épületkomplexum feltárását hozzák közelebb a színház látogatóihoz három héten keresztül, november 26-tól december 16-ig. A tárlat érdekessége, hogy a képek korábban nem jelentek meg nyilvánosan, azok úgymond eddig a „fiókban lapultak”. Így igazán izgalmasak lehetnek a római kori ezüstkészlet története iránt fogékony színházi közönség számára is. A kiállítás megnyitójára a rendezők a terv szerint várják Boruzs Katalint is. Így lehetőség lesz beszélgetni a fotók alkotójával, aki biztosan sok érdekes, akár eddig még nem ismert részletet mesélhet a 2000-2004 közti ásatási időszakról, amikor a képeket készítette.

A kiállítás szervezőinek nem titkolt vágya, felhívni a figyelmet a Székesfehérvárhoz közeli ásatási területre annak érdekében, hogy a Nádorfi Gabriella által 1993-2006 között feltárt, majd visszatemetett római kori romterület megfelelő bemutatásra kerüljön, figyelembe véve idegenforgalmi jelentőségét is.

A Boruzs Katalin fotóiból összeállított vándorkiállítás az FCKE és a Simon Cégcsoport közös kezdeményezésére és támogatásával jött létre.