A Székesfehérvári Balett Színház társulata éppen csak túl van egy fantasztikus előadáson, már készül a következő nagy dobására. Legutóbb kedden mutatták be a fővárosban a balett színház Kövek című táncszínházi művét, amely a holokauszt áldozatainak emléke előtt tiszteleg. Péntek reggel pedig Kolozsvár felé veszik az útjukat, ahol a Percről Percre és a Pillangók című darabokat mutatják majd be.

Egy este, három előadás

S nem marad előadás nélkül a székesfehérvári közönség sem, hiszen november 22-én a Tűzmadár című estre várja a társulat a közönséget. Nem egy előadásról van szó, hanem egy estről, amelyben három egyfelvonásos balett szerepel – mondta el Egerházi Attila. – Az est címadó darabja a Tűzmadár, ezen kívül két olyan művet is előadunk, amelyeket eddig egyszer játszottunk Székesfehérváron. Az egyik a Pillangók, a másik pedig egy mitológiai téma, Beethoven egyetlen, balettre írt műve, a Prometheusz – ismertette az igazgató, hozzáfűzve, szeretnék, ha minél több emberhez eljutnának ezek az értékes, nagyon sok munkából és nem kevés pénzből létrehozott darabok.

Egy elementáris erejű mű, a Tűzmadár

A Tűzmadár a kortárs táncszínház megkerülhetetlen része. Olyan ikonikus mű a kortárs táncszínházban, mint amilyen a klasszikus balettban a Hattyúk tava vagy a Giselle. Magyarországon jelenleg egyetlen társulat repertoárján sem szerepel, és a világban is kevesen játsszák az elementáris erejű művet.

– A mi verziónk is teljesen eltér az eredeti librettótól, egy szürrealisztikus, kissé orwelli világ jelenik meg az én, illetve a mi megközelítésünkben. Érdekesség, hogy repertoárunkban ez lesz az első darab, amelyben egy spicc-cipő kerül a főszerepet játszó táncos lábára – mondta el november 22-i előadásról Egerházi Attila, hozzátéve, hogy egy nagyon jól táncolható, zenei és képi világában is erős darabról van szó, ami komoly kihívások elé állítja a művészeket. A táncosokat Cristina Porres Mormeneo vezető balettmester tanítja be, de a háttérben dolgozó munkatársak, így többek között Láposi Réka, Cselle Bence, Sarkadi Eszter és Nagy Gergely munkája sem megkerülhetetlen.