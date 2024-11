A kiállításon látható elvi rekonstrukciókat Szabó Zoltán építész készítette, aki közreműködőként jelen volt a régészeti feltárások alkalmával is. A koronázóbazilika Mátyás kori megjelenéséről készült részletgazdag ábrázolásokat az épületről szóló érdekességek, egykori leírások teszik színesebbé. Az utóbbiak által kiemelt részletek, valamint a bazilika teljes 3D modellje is megtekinthető digitális formában, valamint egy "digitális-homokasztal" segítségével a középkori városfal fel- és átépítésére is lehetőség nyílik a kiállításon.

Az eseményt Róth Péter Székesfehérvár alpolgármestere nyitja meg, majd köszöntőt mond Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója és Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője A kiállítás szakmai anyagát ismerteti Szabó Zoltán ismerteti.

A kiállítás megnyitójának időpontja: november 27., szerda, 17:00 óra. A belépés díjtalan.