Már javában zajlottak az előkészületek és sok tárgy el is foglalta végső helyét a Csók István Képtárban, ahol november 30-án nyílik az ünnepi kiállítás. De mielőtt az ott látható tárgyakra, valamint a további részletekre rátérnénk, még néhány mondat az előkészületekről, amelyekbe a sajtó munkatársai is beleshettek péntek délelőtt. Ugyan a múzeum munkatársai nagy erőkkel dolgoztak, hogy minél több kiállítandó tárgy a helyére kerüljön, arra azért volt idő, hogy egy amolyan helyszíni bejárás keretén belül Lehrner Zsolt alpolgármester és Izinger Katalin művészettörténész érdekességet áruljon el a hamarosan nyíló kiállításról.

Az év egyik legjelentősebb kiállítása

Ahogy azt Lehrner Zsolt elmondta a november 30-án 15 órakor nyíló kiállítás Székesfehérvárról, valamint Fejér megyeikről szól és ezalatt a fél év alatt számtalan kísérő rendezvény is társul a tárlathoz. Úgy fogalmazott, hogy ez az év egyik legjelentősebb kiállítása.

– A kiállítással az a célunk, hogy ezt a másfél évszázadot a múzeumi munkán, a múzeumi feladatokon és tárgyakon keresztül mutassuk be, illetve azokon az embereken keresztül, akik meghatározták az intézményünket – ezt már Izinger Katalin mondta, aki a kiállított tárgyakról is beszélt. Mint megtudtuk vannak közöttük ritkán vagy még sosem látott darabok, de az mindegyikre elmondható, hogy különleges. A gyűjteményben egyébként helyet kapott a múzeum első leltározott darabja is, amely egy kőbalta. E köré egy kisebb részt el is különítettek a képtárban, ahol a kőbalta „mellé” olyan tárgyak kerültek, amelyeket a múzeum munkatársai asszociáció szerint válogattak össze.