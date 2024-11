A bemutató házigazdája, Bakonyi István irodalomtörténész a „Kamaszságok” rövid elemzése közben rámutatott: most, hogy a mesterséges intelligencia már verseket, szövegeket is tud alkotni, örülni kell az olyan tiszta, valóban emberi hangnak, mint Sajtos Orsié.

Az esten Bakonyi István irodalomtörténész kérdezte a költőt

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A versekről pedig elmondta: a rövid, tömör versformákra jellemző a játékosság, a minimalista stílus. Ezt családi hatásnak is érzi, ugyanakkor a svéd gyermekversek nyoma is tapasztalható. A szerző sokszor kamaszbőrbe bújik, onnan szólal meg, a szellemiséget illetően pedig a verseket áthatja egyfajta spiritualitás. Sejthető, hogy Orsi a varázslók világához is vonzódik. A rövid lírai történeteknek az anya is szereplője, az apára és költészetére pedig az aforizmaszerű, haikukra emlékeztető versek utalnak. Fontos motívum a szeretetközpontúság, az erőszakmentesség. A kötet zárásaként egy áldás olvasható, mintha egy szertartás végéhez érkeztünk volna.

A beszélgetés alatt Orsi minden felvetésre reagált. Megtudhattuk például, hogy bár ebbe a könyvbe szabadverseket válogatott be, de az időmértéket is érti, használja, klasszikus verset szintén ír. A kötet közönsége a 13+-os fiatal felnőtt korosztály, amelyet szülőként és pedagógusként fiai, tanítványai miatt is szeretett volna megszólítani. Példaként felolvasott egy, a szelfizéshez kapcsolódó verset.

A kezdetekről úgy nyilatkozott: „nagy adysta voltam”. Ugyanakkor Pilinszky János és Weöres Sándor is hatott rá. A kortársak közül a sárkeresztúri Bella István neve merült fel, a klasszikusak közül pedig Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály költészetét csodálja. Persze, az édesapja, Saitos Lajos is példakép, akinek jelenlétét a fizikai világon túlról is érzi. Gyermekkorában nem volt olyan nap, hogy édesapja ne könyvvel ment volna haza, és sokszor a lánynak is vitt új olvasnivalót. A kislány akkoriban úgy érzékelte: a mágus, a varázsló az apa lényében is benne volt. Rendszeresen játszották például azt, hogy Lajos a könyvszekrényen eltüntetett egy könyvet, amit Orsinak kellett megkeresni. S neki, hozzá is szóltak az apa versei, ami amolyan „lelki burokba” vonta őt, különleges „látásmódot” adott a hétköznapokhoz.