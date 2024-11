A művelődési ház előterében elhelyezett paravánok egyik oldalán kaptak helyett Dániel Mária Magdolna fotográfus hangulatos, portrét, tájat, egy-egy finom részletet ábrázoló képei. Az alkotó röviden vall magáról a bemutatkozásban, egyebek mellett megemlítve: az álmait valósította meg, amikor elkezdett fotózást tanulni. Ugyan tagja fotós köröknek, indul pályázatokon is, ám leginkább a saját kedve, látásmódja szerint fényképez. Szereti a spontán helyzeteket, az elkapott pillanatokat, közel áll hozzá a szociografikus ábrázolás, és kérésre is szívesen alkot, ha engedik kibontakozni. Gyermekként sokat volt idős, bölcs emberek társaságában, megfigyelte, örömmel hallgatta őket, s ez a szenvedélye máig megmaradt, nyomon követhető a képein is.

Fotó: Szerző

A paravánok másik felén kiállító Penkné Ördögh Kati arról mesél szintén pár soros bemutatkozásában, hogyan kezdett el hat éve festeni, s miként vált ez az elfoglaltság a legkedvesebb kikapcsolódási formájává. Kedvenc festőművészei képeinek másolása után idővel saját kompozíciók megalkotására is vállalkozott, szeret tájakat, csendéleteket a vászonra vinni. Eddig csak egyszer lépett a nyilvánosság elé műveivel, a Köfémben látható a második kiállítása. Képeit szívesen ajánlja fel jótékony célra, hogy szebbé tegye velük mások otthonát, környezetét. Amint azt a ház igazgatójától, Simon Józseftől megtudtuk: a nagylelkű alkotó festményei közül nyolcat fogad be a székesfehérvári Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Maroshegyi Gondozási Központja, nyolcat pedig az Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája.

A kiállítás november 25-én, hétfőig látható.