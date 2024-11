Katalin-napi ünnepség az utcán 52 perce

Forralt borral, almával és virággal köszöntötték a névnaposokat (galéria)

Egyesületek, illetve civil szervezetek, zenészek, táncosok és persze Székesfehérvár önkormányzatának képviselői is köszöntötték a város Katalinjait, köztük a Liszt Ferenc utcában otthonra lelt Kati nénit is. A hagyományos ünnepség szervezői forralt borral és harapnivalóval is készültek.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ha november 25., akkor Katalin-nap, ez nem is kérdés, hiszen fontos része a névnapi ünnepség hagyományainknak, ám ez fokozottan igaz Székesfehérváron, ahol a város minden évben megköszönti ezen a napon a megyeszékhely valamennyi névnaposát, különösen a Liszt Ferenc utcában álló Kati nénit. Katalinokat köszöntötték Székesfehérváron az ikonikus Kati néni szobornál

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap Kati néni szobra Székesfehérvár egyik legnépszerűbb nevezetessége. Ihletője Molnár Imréné Boda Katalin, a városi piac jellegzetes alakja volt, aki hosszú éveken át rótta a Felsőváros és a piac közötti utat a finom portékákkal, többek között a sült liba- és kacsafertályokkal megrakott kocsijával. A szobrot több mint két évtizede avatták fel, és a helyszín azóta minden november 25-én megtelik. Délután négy órakor, a korán beköszöntő szürkület kezdetén csendült fel a zene a Liszt Ferenc utcában, a Kati néni szobra mellett felállított színpadon. A hagyományos eseményre érkezőket énekszóval és muzsikával várták, a Katalinokat pedig egy szál virággal köszöntötte Cser-Palkovics András polgármester és Földi Zoltán felsővárosi képviselő. – Ez egy nagyon szép hagyomány, és nagyon örültem ma délelőtt, hogy ezt a hagyományt a felsővárosi diákok is őrzik és tovább viszik, hiszen ők már jártak itt, és köszöntötték Kati nénit. Ilyenkor Kati nénire is emlékezünk és általában ezekre a nép hagyományokra és persze Isten éltessen minden Katalint. – mondta Cser-Palkovics András. Földi Zoltán akkor már másodszor volt Kati néni szobránál. – Azt gondolom, hogy amíg ember él a földön, addig a hagyományainkhoz ragaszkodni kell. A Felsőváros tekintetében az elmúlt 100-150 év hagyományaira tekintünk vissza, arra a népszokásra, arra az életmódra, arra a szorgalomra és arra az áhítatra, amit a felsővárosiak megéltek. Ez a mai napig elkíséri az embereket, ezért ma sincs másképp, amikor Katalinokat köszöntünk. Ilyenkor minden jó hangulattal jön el mindenki, jó hangulattal emlékezünk a régi időkre. –mondta a Felsőváros önkormányzati képviselője. Az érdeklődőket, fellépőket forralt borral, teával és zsíros kenyérrel vendégelte meg a Fehérvári Polgárok Egyesülete és a Hagyományos Piacokért Egyesület. A műsort pedig a Hermann László Zeneművészeti Iskola népzene szakos szakgimnáziumi növendékeinek, az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportjának és a Tilinkó zenekarnak köszönhették a Katalinok és az ünneplőik.

