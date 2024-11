A kimondottan sok előadóművészt és művészeti csoportot érintő, fontos és nagyszabású bejelentés előtt, majd az esemény végén is, egy rövid színházi produkcióval is kedveskedtek a Vörösmarty Színház színészei, akik az Úri muri előadás egy pillanatát hozták a jelenlévők elé, mondhatnánk jogosan, hiszen mégis csak egy színházban zajlott az a sajtótájékoztató, amit nagy érdeklődés követett a különböző médiafelületek részéről részéről. Persze nem is csoda, hiszen a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024-ben is meghirdette az Előadó-művészeti szervezeteket támogató felhívását, a 2023-as évhez hasonlóan 4 milliárd forintos keretösszeggel. Hankó Balázs miniszter döntése értelmében ezt az összeget kiegészítették, így a célra összesen közel 4,5 milliárd forint támogatást biztosított a minisztérium.

Úri muri, egy pillanata a fontos bejelentés előtt!

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Fontos esemény zajlott a színházban

Vörösmarty Színházban tartott sajtótájékoztatón Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár elmondta, az előadó-művészeti támogatás célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független, sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. – Azt gondolom, hogy mind a Lázár Ervin Programmal, mind a Vitéz László Programmal, mind a Petőfi Kulturális Programmal egy olyan hálózatot tudunk létrehozni, amely, ha nem is teljes lefedettséget, de területarányosság szempontjából mindenféleképpen lehetőséget ad ma Magyarországon minden előadóművészet, illetve kultúra iránt érdeklődő számára, hogy a minőségi érték alapú kulturális szolgáltatásokat igénybe vehesse. –

Fontos bejelentést tett az államtitkár

Fotó: Fehér Gábor

Cser-Palkovics András polgármester beszélt arról, hogy egy önkormányzatnak a sok-sok szakmai feladat mellett nagyon komoly anyagi kérdést jelent a kultúra, a kulturális intézmények működtetése, fenntartása. – Ez a mostani pályázat kiváló lehetőséget ad az előadóművészeti szervezeteknek, intézményeknek, hogy speciális programokhoz csatlakozni tudjanak, vagy maguk valósítsanak meg ilyen programokat. – hangsúlyozta a polgármester, illetve reményét fejezte ki, hogy a városban működő kiváló szakmai műhelyek közül is minél több részesül támogatásban.