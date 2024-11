Érettségiző diákok vehettek részt November 14-én azon a rendhagyó irodalomórán, amit maga az író tartott. Dragomán György bemutatta a megjelenteknek azt a könyvét, mely várhatóan választható érettségi tétel lesz a mai gimnazistáknak.

Dragomán György mutatta be könyvét a fehérvári gimnazistáknak

– Az már eleve nagy dolog, hogy a diákok élőben láthatnak egy írót, mikor én diák voltam, nem láttam egyet sem, de manapság kicsit más a helyzet. A fehér király című könyvemről beszélek a fiataloknak, ami, ha minden igaz választható érettségi tétel lesz a jövőben. Elmesélem a megjelenteknek, hogy hogy írtam, miért írtam, hogy mi is történik benne, és, hogy mi köze hozzám. Fontos az is, hogy egy regény hogyan működik, hogy lesz része a valóságnak, hogyan járja be a világot, hogyan lesz belőle film, illetve, hogy általában mit kell tudni egy könyvről – mondta Dragomán György író.

Azt elárulta a szerző, hogy a fehér király címet az adta, hogy van a könyvben egy sakkfigura, de azt is megtudtuk, hogy a regény 1986-ban játszódik Erdélyben, vagyis éppen ott ahol a szerző élt. A könyv nem életrajzi, de természetesen vannak párhuzamok. A szerző szerint úgy húsz százalék megfelel az ő akkori valóságának.