Az 1979-ben elhunyt Örkény István is azon megunhatatlan írók közé tartozik, akiktől mindig jó idézni, jó őket olvasni újra és újra, szövegeiket alapanyagként felhasználni. Ez indíthatta a Ciszterci Szent István Gimnázium két tanárát, Ferenczy Noémit és Radics Évát is, hogy JELENségek címmel zenés irodalmi összeállítást készítsenek Örkény egyperces novelláiból. A program remekül illett a Hetedhét Játékmúzeumba, hiszen ott is megjelennek az író egypercesei, méghozzá az írásokat többször illusztráló Réber László grafikusművész művei kapcsán.

A JELENségek című zenés irodalmi esten sok ismert egyperces hangzott el a Hetedhét Játékmúzeumban

Fotó: Szerző

A JELENségek előadásában a Ciszterci Gimnázium jelenlegi és egykori diákjai vettek részt, de az est zenei betéteiben Radics Éva is közreműködött, a rendezés pedig Ferenczy Noéminek köszönhető.

A közönség jól szerkesztett, a legismertebb Örkény-egyperceseket és kevésbé ismert írásokat is felvonultató műsort láthatott, hallhatott friss, ötletes megvalósításban. Az egypercesek abszurd, groteszk humorának és a diákok kifejező alakításának, megszólalásának köszönhetően sokat nevettünk, ugyanakkor egy-egy fájdalmasabb téma megjelenítésekor a mosoly, a kacagás helyét az együttérzés vette át.

Örkény mellett a szövegekkel és a zenékkel Weöres Sándort, Kányádi Sándort, Cseh Tamást, Bereményi Gézát is megidézték a műsorban.

Az est előtt a múzeum szakmai vezetője, Nagy Veronika úgy fogalmazott: ha már harmadszor szerveződik náluk hasonló irodalmi est a ciszteresek közreműködésével, akkor az tulajdonképpen hagyománynak tekinthető. Tekintsük hát annak, és reméljük, hogy hamarosan újabb színvonalas műsort láthatunk tanárok, diákok közös munkájának gyümölcseként.