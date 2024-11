Rengeteg magyar állampolgár járta végig az első világháborút, óriási veszteségek árán. De mi lett utána? Nem történt semmi más, mint hogy szétesett a monarchia, összeomlott az ország gazdasága, majd jött Kun Béla, a Vörös Hadsereg, s a végén belezuhantunk trianonba. Ma már egyre másra magyarázzák tudományos szempontokból a trianoni békediktátum következményeit és az ahhoz vezető történelmi folyamatokat, de a kor emberei nem értették, hogy ez miért történt. Miért szakítanak szét egy országot Európa közepén? Ez egyszerűen nem volt érthető senki számára sem. Azok az emberek, akik túlélték az első világháború őrületét, először nem értették, miért veszítették el a háborút, hiszen egyetlen idegen hadsereg sem tette be a lábát az ország területére, aztán pedig azt nem értették, hogy miért szakították szét az országot. Ezeknek a történelmi eseményeknek nagyon komoly lelki háttere van, beleértve a következményeket is – mondja Burján Zsigmond rendező, hozzáfűzve, hogy a film címe is erre a szétszakítottságra utal: ahogy az emberi testeket is szétszakította az olasz tüzérség becsapódó aknája, gránátja, úgy szétszakadtak az emberi kapcsolatok, s a végén szétszakadt maga az ország is.

Burján Zsigmond Első Világháborús játékfilmjének utolsó forgatási napja Vérteskozmán.

Fotó: NAGY NORBERT

Miért éppen az első világháború, miért éppen trianon?

Hogy a történelem tengerében miért éppen az 1915-től 1920-ig tartó időszakot dolgozta fel a rendező? Burján Zsigmond azt mondja, egyfelől személyes érintettség vezette a "témaválasztáskor", ami nem is igazán volt választás, hiszen úgy érezte, anyagi helyzet ide vagy oda, ezeket a filmeket el kell készíteni.

– Korábban dokumentumfilmeket készítettem a város történelméről. S hogy miért fontos a történelem? Volt egy kedves barátom, aki már nincs közöttünk, Siklósi Gyula, aki több mint harminc éven át kutatta a várost régészként. Ő mondta azt, hogy ha elveszik a múltad, elveszik az országodat. Aki nem tud semmit a múltjáról, a gyökereiről, azt lehet félelemben tartani és irányítani. Az én nagyapám emléke élénken él bennem. Ő ugyan nem a tizenhetesek katonája volt, de együtt harcolt velük az isonzói csatában a budapesti 1-es gyalogezred katonájaként, s ő maga is Székesfehérváron élt a családjával. Kiskoromban sokszor elvitt az oroszlános szoborhoz a Zichy ligetbe, s olyankor mindig büszkén mondta: „Velük együtt harcoltam!” Ezért fogott meg ennyire a tizenhetes gyalogezred története – mondja Zsigmond, megjegyezve, hogy ebből a történetből csakis egy végtelenül szomorú filmet lehetett csinálni, amelyet éppen ezért volt, aki kifogásolt is.